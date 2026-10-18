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Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, savladali su Galatasaraj rezultatom 82:77 u turskom derbiju, potvrdivši odličnu formu nakon velike pobede nad Bajernom.

Vicešampion Turske je posle nešto slabijeg početka uspeo da pronađe pravi ritam, odgovori na nalete rivala i u neizvesnoj završnici stigne do važnog trijumfa.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Meč je obeležio i temperamentni Dušan Alimpijević, koji je već u prvoj četvrtini zaradio tehničku grešku. Srpski stručnjak burno je reagovao na sudijsku odluku, ušao na teren i žestoko protestovao kod arbitara, zbog čega je kažnjen.

Ipak, čini se da je taj trenutak dodatno podigao energiju njegovog tima, koji je pokazao karakter i na kraju upisao pobedu u velikom gradskom derbiju.

Najefikasniji u redovima Bešiktaša bio je Furkan Korkmaz sa 18 poena, dok je Entoni Braun dodao 12, a Ante Žižić 11 poena.

Na drugoj strani, Šemhus Hazer, Aleksej Nikolić i KJ Simpson postigli su po 12 poena. Srpski košarkaš Alen Smailagić proveo je 18 minuta na parketu i za to vreme upisao osam poena.

Utakmicu je iz prvih redova pratio i Nenad Krstić, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije, koji je imao priliku da vidi još jedno dobro izdanje tima Dušana Alimpijevića.

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