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Fudbaleri Hofenhajma pobedili su večeras na gostovanju Borusiju Menhengladbah sa 2:1, u meču šestog kola Bundeslige.

Goste je u vođstvo doveo Bambase Konte u 11. minutu, da bi izjednačenje Menhengladbahu u 49. minutu doneo 17-godišnji Vael Mohja.

Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

 Pet minuta kasnije odlučujući pogodak za pobedu Hofenhajma postigao je Aleksander Pras.

Hofenhajm je prekinuo niz od četiri uzastopna poraza u svim takmičenjima i nalazi se na 14. mestu Bundeslige sa šest bodova, dok je Borusija Menhengladbah na poslednjem, 18. mestu, sa svih šest poraza u prvenstvu.

U sledećem kolu Hofenhajm dočekuje Bajer Leverkuzen, a Borusija Menhengladbah gostuje Štutgartu.

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Andrija Maksimović asistencija na Verder RB Lajpcig Izvor: TV Arena sport/Screenshot