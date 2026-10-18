Goste je u vođstvo doveo Bambase Konte u 11. minutu, da bi izjednačenje Menhengladbahu u 49. minutu doneo 17-godišnji Vael Mohja .

Hofenhajm je prekinuo niz od četiri uzastopna poraza u svim takmičenjima i nalazi se na 14. mestu Bundeslige sa šest bodova, dok je Borusija Menhengladbah na poslednjem, 18. mestu, sa svih šest poraza u prvenstvu.