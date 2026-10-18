Spartak iz Subotice savladao Kluž rezultatom 89:75 u ABA ligi, uz sjajnu partiju Dalibora Ilića sa 23 poena.
4. kolo
ABA LIGA! Spartak ubedljiv protiv Kluža!
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Košarkaši Spartaka iz Subotice savladali su na svom terenu ekipu Kluža 89:75, u 4. kolu ABA lige.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Dalibor Ilić sa 23 poena, uz devet skokova i dve ukradene lopte.
Dvocifren učinak imali su još Pipkins sa 12 poena i Luka Cerovina sa 10, dok je Alen Omić dodao osam poena i četiri skoka.
U redovima gostiju istakao se Džejlen Mekriri sa 19 poena, dok je Džastin Smart ubacio 17, uz sedam asistencija.
Bišop je dodao 14 poena, a Uroš Plavšić upisao je devet poena i 12 skokova.
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