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Košarkaši Spartaka iz Subotice savladali su na svom terenu ekipu Kluža 89:75, u 4. kolu ABA lige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Dalibor Ilić sa 23 poena, uz devet skokova i dve ukradene lopte.

Dvocifren učinak imali su još Pipkins sa 12 poena i Luka Cerovina sa 10, dok je Alen Omić dodao osam poena i četiri skoka.

U redovima gostiju istakao se Džejlen Mekriri sa 19 poena, dok je Džastin Smart ubacio 17, uz sedam asistencija.

Bišop je dodao 14 poena, a Uroš Plavšić upisao je devet poena i 12 skokova.

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