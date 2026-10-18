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Prednost Milanu doneo je Gonsalo Ramos golom iz penala u 24. minutu, a vođstvo je uvećao Adrijen Rabio pogotkom u 43. minutu.

Treći gol za Milan postigao je Mario Hila u 58. minutu, a prvi za Atalantu Đanluka Gaetano u 66. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Atalante Nikola Krstović u 81. minutu.

00:07 Nikola Krstović dao gol za Atalantu protiv Milana Izvor: CBS Sport/Screenshot

Gol koji je postigao krilni napadač Milana Kristijan Pulišić u 13. minutu poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.

Milan je imao šansu da do gola dođe i iz penala u 57. minutu, ali je udarac Ramosa sa "bele tačke" tad odbranio golman Atalante Marko Karneseki.

Srpski defanzivac Strahinja Pavlović odigrao je celu utakmicu za Milan, dok je njegov sunarodnik u ekipi Atalante Lazar Samardžić meč počeo kao starter, da bi iz igre izašao u 75. minutu.

1/6 Vidi galeriju Nikola Krstović u dresu Atalante Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Davide Casentini / Zuma Press / Profimedia, Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Milan je četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok Atalanta zauzima 10. mesto sa devet bodova.

Milan će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Udineu protiv Udinezea, dok će Atalanta u Bergamu dočekati Frozinone.