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"Osećam se dobro zbog pobede naravno. ;Čestitam svojim igračima na dobroj borbi, a Partizanu želim mnogo uspeha u nastavku sezone", naveo je Koković za TV Arena Sport.

Podsetimo, fudbaleri Železničara su večeras na svom terenu u Pančevu pobedili Partizan 1:0, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.

"Dobro smo otvorili utakmicu, imali priličnu kontrolu tokom većeg dela prvog poluvremena. Izašli u nekoliko tranzicija pri vođstvu 1:0, koje nismo rešili kako treba. Znali smo da će biti reakcije Partizana u drugom poluvremenu. Za to smo se spremili, napravili nekoliko izmena. Nismo uspeli da ostanemo u nekoj značajnijoj kontroli. Partizan je dosta rizikovao, mi smo imali mnogo tranzicija. Hteo bih da vidim više kontrole, bez obzira na vođstvo protiv favorita. Mogu da budem zadovoljan činjenicom da nismo primili gol. Posle crvenog kartona Jurčevića smo imali malo lakši posao da utakmicu privedemo kraju", rekao je Koković.

FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Železničar, koji je večeras zabeležio svoj treći uzastopni trijumf u Super ligi Srbije, je četvrti na tabeli sa 20 bodova.

Klub iz Pančeva će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Loznici protiv IMT-a.

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