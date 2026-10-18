"Dobro smo otvorili utakmicu, imali priličnu kontrolu tokom većeg dela prvog poluvremena. Izašli u nekoliko tranzicija pri vođstvu 1:0, koje nismo rešili kako treba. Znali smo da će biti reakcije Partizana u drugom poluvremenu. Za to smo se spremili, napravili nekoliko izmena. Nismo uspeli da ostanemo u nekoj značajnijoj kontroli. Partizan je dosta rizikovao, mi smo imali mnogo tranzicija. Hteo bih da vidim više kontrole, bez obzira na vođstvo protiv favorita. Mogu da budem zadovoljan činjenicom da nismo primili gol. Posle crvenog kartona Jurčevića smo imali malo lakši posao da utakmicu privedemo kraju", rekao je Koković.