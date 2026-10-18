Grobari su u velikom broju ispunili sektor za gostujuće navijače na stadionu u Pančevu, ali nisu imali razloga za radost.

Po završetku meča igrači su krenuli ka tribini, ali su ih navijači vratili još dok su igrači bili na sredini terena. Grobari su počeli da skandiraju "Partizane, daj neki gol", i počeli da zvižde svojim igračima, što je bio znak da se ovi okrenu ka svlačionici.