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Novi, šesti, poraz u prvenstvu Srbije, očekivano, naišao je na nezadovoljstvo pristalica crno-bele boje.

Grobari su u velikom broju ispunili sektor za gostujuće navijače na stadionu u Pančevu, ali nisu imali razloga za radost.

FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je poražen od Železničara u derbiju 12. kola i ostao zacementiran u donjem delu tabele.

Po završetku meča igrači su krenuli ka tribini, ali su ih navijači vratili još dok su igrači bili na sredini terena. Grobari su počeli da skandiraju "Partizane, daj neki gol", i počeli da zvižde svojim igračima, što je bio znak da se ovi okrenu ka svlačionici.

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Grobari skandiraju Ratko Mladić na Partizan - Novi Pazar Izvor: MONDO