- Ja sam danas zadovoljan kako je Partizan izgledao. Mislim da smo bili nadmoćnija i bolja ekipa od Železničara tokom većeg dela utakmice. Generalno Partizan ima takav kriterijum suđenja kakav ima, ja na to ne mogu da se žalim, ja sam to jednom posle derbija rekao. Mislim da barem minimalno zaslužuje Partizan više respekta nego što je večeras dobio, nego u prethodnim utakmicama.