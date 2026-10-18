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Fudbaleri Partizana doživeli su večeras novi, šesti poraz u prvenstvu Srbije.

Železničar je u Pančevu u derbiju 12. kola pobedio goste iz Humske ulice minimalnim rezultatom 1:0 (1:0).

Nakon meča utiske je sumirao trener crno-belih Saša Ilić:

- Ja sam danas zadovoljan kako je Partizan izgledao. Mislim da smo bili nadmoćnija i bolja ekipa od Železničara tokom većeg dela utakmice. Generalno Partizan ima takav kriterijum suđenja kakav ima, ja na to ne mogu da se žalim, ja sam to jednom posle derbija rekao. Mislim da barem minimalno zaslužuje Partizan više respekta nego što je večeras dobio, nego u prethodnim utakmicama.

FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Saša Ilić je istakao da je veoma zadovoljan izdanjem i zalaganjem svojih igrača na terenu

- Ja sam zadovoljan borbom, željom, agresivnošću. To što rezultat nije takav kakav želimo, to je druga priča. Ja čestitam mojim igračima.

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Arena peva Saši Iliću Izvor: MONDO