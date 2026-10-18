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Nakon ubedljivog trijumfa Panatinaikosa nad Peristerijem rezultatom 95:75 u okviru 3. kola grčkog šampionata, šef stručnog štaba Željko Obradović izneo je utiske o zdravstvenom biltenu ekipe.

Strateg atinskih zelenih osvrnuo se na novu povredu Geršona Jabuselea, ali je navijače obradovao vestima o povratku na parket važnih uzdanica, Kostasa Slukasa i Kendrika Nana.

Iako je Panatinaikos zadržao maksimalan učinak u domaćoj ligi i upisao i treće slavlje u nizu, senku na dobru partiju bacio je peh francuskog košarkaša. Jabusele je tokom susreta pretrpeo neugodan udarac u desnu potkolenicu, zbog čega ga je trener iz predostrožnosti ostavio na klupi tokom čitavog drugog poluvremena.

"Ima potpuno isti udarac kao pre desetak dana, uoči naše utakmice u Patrasu, i to na istom mestu. Zato smo odlučili da ostane u svlačionici i odmah počne sa terapijama. Videćemo u kakvom će stanju biti na sledećem treningu. Naredni trening imamo u utorak, 20. oktobra, pošto igrači sutra imaju slobodan dan", rekao je Obradović.

1/22 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pravo osveženje i veliko rasterećenje za atinskog velikana predstavljaju oporavak i povratak na parket Kostasa Slukasa i Kendrika Nana.

"Bilo je očigledno da nisu igrali od prošle sezone. Razgovarao sam sa njima i rekao im da nastave da rade i da budu mirni. Na njima je bilo da odluče kada će biti spremni za povratak, a odlučili su da to bude danas. Juče su učestvovali u treningu sa jednom grupom igrača, a prethodno su imali i dosta individualnog rada. Danas su pokazali da su u dobrom stanju", objasnio je trener Panatinaikosa.