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Fudbaleri Osasune pobedili su danas na svom terenu Rasing iz Santandera 2:0, u utakmici devetog kola španskog prvenstva.

Osasuna je povela golom koji je Ante Budimir postigao u devetom minutu iz jedanaesterca, a pobedu je osigurao Asje Osambela u 88. minutu.

1/11 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Osasuna je prekinula niz od pet utakmica bez pobede i ima 11 bodova na devetom mestu na tabeli.

Ekipa iz Santandera je u poslednje četiri utakmice osvojila bod i posle ukupno petog poraza zauzima 16. mesto na tabeli sa osam bodova.

U sledećem kolu Osasuna će igrati na gostujućem terenu protiv Sevilje, a Rasing će dočekati Espanjol.