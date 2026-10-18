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Fudbaleri Arsenala savladali su Notingem Forest u gostima rezultatom 1:0, u utakmici sedmog kola Premijer lige. Junak „tobdžija“ bio je rezervista Noni Madueke, koji je u 80. minutu postigao jedini gol na susretu i doneo svom timu važna tri boda.

Arsenal je tokom većeg dela utakmice imao inicijativu, ali je teško pronalazio put do mreže domaćina. Notingem Forest se fanatično branio, povremeno pretio iz kontranapada i dugo odolevao pritisku favorizovanog rivala.

"Tobdžije" nisu stvarale veliki broj izrazitih prilika, ali su konstantno kružile oko kaznenog prostora domaćih. Najbolju šansu pre pogotka propustio je Deklan Rajs, da bi Madueke u 80. minutu konačno probio bedem "šumara".

Rezervista Arsenala lepo je šutirao sa leve strane, iskosa, ali je imao i dozu sreće - lopta je na putu ka golu zakačila Kunju, promenila smer i prevarila golmana Selsa.

Notingem Forest nije odustajao ni posle primljenog gola. Domaći su u završnici pokušali da stignu do izjednačenja, a dobre prilike imali su Vud, Murilo i Delap, ali Arsenal je uspeo da sačuva prednost i upiše pobedu.

Srpski reprezentativac Nikola Milenković čitav susret proveo je na klupi Notingem Foresta.

Arsenal se ovom pobedom učvrstio na drugom mestu tabele Premijer lige sa 18 bodova, dok je Notingem Forest nastavio lošu seriju. "Šumari" su pretrpeli treći uzastopni poraz i sa svega pet bodova zauzimaju 18. poziciju.

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