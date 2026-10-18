Slušaj vest

Kopenhagen je remizirao sa Orhusom (1:1) na domaćem terenu u 11. kolu prvenstva Danske i tako pokazao da nije nepobediv pred gostovanje Crvenoj zvezdi, koje je na programu u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Danski šampion će ostati na vrhu tabele i nakon ovog kola, ali remi pred svojim navijačima svakako može da ohrabri crveno-bele, koji će imati priliku da iskoriste eventualne slabosti rivala i dođu do važnog rezultata.

FK Crvena zvezda - Mladost Lučani Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kopenhagen je poveo u 35. minutu, kada je Robert zatresao mrežu i nagovestio da bi mogao da bude jedna od najvećih pretnji za odbranu Zvezde u predstojećem duelu. Domaći tim je tokom većeg dela susreta bio opasniji i stvarao više prilika, ali nije uspeo da sačuva prednost.

Kazna je stigla u 63. minutu, kada je Jani Sena iskoristio svoju šansu i postavio konačnih 1:1. Kopenhagen je do kraja pokušavao da ponovo dođe do vođstva, a statistički je bio znatno superiorniji, ali nije uspeo da pronađe put do drugog gola.

Ovakav ishod svakako je upozorenje za danski tim pred evropski izazov, ali i prilika za Crvenu zvezdu da dodatno podigne samopouzdanje. Ekipa iz Beograda je u domaćem prvenstvu deklasirala lučansku Mladost sa 5:1 i u dobrom raspoloženju dočekuje naredni evropski ispit.

Crveno-beli su, međutim, nedavno poraženi od Lugana, lidera švajcarskog prvenstva, a sada ih čeka još jedan duel protiv prvoplasiranog tima iz domaćeg šampionata.

Ne propustiteFudbal"IGRAČI KOJI NE MOGU DA POMOGNU BIĆE NA DRUGOM MESTU" Rijera zagrmeo posle ubedljive pobede! Evo kakvu poruku ima za svoje igrače!
zvezda-radnicki-53054.JPG
FudbalPUKLA "PETARDA" NA MARAKANI! Zvezda rasturila Mladost, Katai se vratio u tim i odmah zablistao!
zvezda-mladost-92468.JPG
FudbalZVEZDA DANAS OTVARA KAPIJE MARAKANE! Besplatan ulaz za decu do 14 godina
Srbija - Engleska, Navijači Srbije, Marakana
FudbalMLADOST STIŽE NA MARAKANU! Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Mladost Lučani!
zvezda-mladost-3487442.JPG

BONUS VIDEO:

00:39
Veliki promašaj Marka Arnautovića na Zvezda Mladost Lučani Izvor: TV Arena sport