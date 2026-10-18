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Kopenhagen je remizirao sa Orhusom (1:1) na domaćem terenu u 11. kolu prvenstva Danske i tako pokazao da nije nepobediv pred gostovanje Crvenoj zvezdi, koje je na programu u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Danski šampion će ostati na vrhu tabele i nakon ovog kola, ali remi pred svojim navijačima svakako može da ohrabri crveno-bele, koji će imati priliku da iskoriste eventualne slabosti rivala i dođu do važnog rezultata.

1/8 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Mladost Lučani Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kopenhagen je poveo u 35. minutu, kada je Robert zatresao mrežu i nagovestio da bi mogao da bude jedna od najvećih pretnji za odbranu Zvezde u predstojećem duelu. Domaći tim je tokom većeg dela susreta bio opasniji i stvarao više prilika, ali nije uspeo da sačuva prednost.

Kazna je stigla u 63. minutu, kada je Jani Sena iskoristio svoju šansu i postavio konačnih 1:1. Kopenhagen je do kraja pokušavao da ponovo dođe do vođstva, a statistički je bio znatno superiorniji, ali nije uspeo da pronađe put do drugog gola.

Ovakav ishod svakako je upozorenje za danski tim pred evropski izazov, ali i prilika za Crvenu zvezdu da dodatno podigne samopouzdanje. Ekipa iz Beograda je u domaćem prvenstvu deklasirala lučansku Mladost sa 5:1 i u dobrom raspoloženju dočekuje naredni evropski ispit.

Crveno-beli su, međutim, nedavno poraženi od Lugana, lidera švajcarskog prvenstva, a sada ih čeka još jedan duel protiv prvoplasiranog tima iz domaćeg šampionata.

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