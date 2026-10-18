"DA MU NIJE OCA, NIKADA NE BI SUDIO" Lalatović zagrmeo posle poraza! Žestoko udario na sudiju, pa spomenuo i Fudbalski savez Srbije!
Fudbaleri Novog Pazara poraženi su danas od IMT-a rezultatom 2:1 na povratku Nenada Lalatovića na klupu, u meču 12. kola Superlige Srbije.
IMT je sad treći sa 21 bodom, dok je Novi Pazar deveti sa 13.
Nakon meča, Nenad Lalatović je imao niz kritika na račun suđenja.
"Čestitam kolegi Zoranu Popoviću na pobedi. Čestitam IMT-u na 21. bodu i poziciji na kojoj se nalazi. A sa ovim kriterijumom, nama je danas bilo jako teško da igramo. Ne bih komentarisao suđenje Nikole Radakovića, znam ga dugo. Da mu nema oca, nikada ne bi sudio. Crveni karton neću da komentarišem, da li je bio ili ne, ali odnos u faulovima i žutim kartonoma...", rekao je novi-stari trener Novog Pazara.
Nastavio je Lalatović u istom tonu.
"Kad ti vezni igrač i štoper dobiju kartone u prvih 20. minuta - to je masakr, priprema za crveni. Tako smo ga i dobili. Nije smeo tako da ukliza naš igrač, ali dobro. Nismo se povukli, dali smo sve od sebe. Ostali smo u formaciji 4-4-1, postigli pogodak, a onda primamo dva gola na način koji me boli. Dozvolimo da nam Keita, iako je sjajan igrač, da gol glavom i onda iz duge lopte što dugo leti i preleti našu kompletnu poslednju liniju dobijemo drugi gol", rekao je Lalatović i potom dodao:
"Ostaje žal zbog crvenog kartona, jer nismo mogli da igramo jednu pravu, egal utakmicu sa IMT-om. Mislim da bi bilo još uzbudljivije. Na Fudbalskom savezu Srbije je da komentariše Radakovića. Ako treba ovako da se radi i sudi Novom Pazaru - neka se sudi. Ja tu ništa me mogu da promenim. Moji igrači su ostavili srce na terenu, čestitam im, kao i izvanrednoj publici. Bili su nam 12. igrač, ali protiv još nekih ljudi se nije moglo", završio je trener Novog Pazara.