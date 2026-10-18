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IMT je sad treći sa 21 bodom, dok je Novi Pazar deveti sa 13.

Nakon meča, Nenad Lalatović je imao niz kritika na račun suđenja.

"Čestitam kolegi Zoranu Popoviću na pobedi. Čestitam IMT-u na 21. bodu i poziciji na kojoj se nalazi. A sa ovim kriterijumom, nama je danas bilo jako teško da igramo. Ne bih komentarisao suđenje Nikole Radakovića, znam ga dugo. Da mu nema oca, nikada ne bi sudio. Crveni karton neću da komentarišem, da li je bio ili ne, ali odnos u faulovima i žutim kartonoma...", rekao je novi-stari trener Novog Pazara.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Nastavio je Lalatović u istom tonu.

"Kad ti vezni igrač i štoper dobiju kartone u prvih 20. minuta - to je masakr, priprema za crveni. Tako smo ga i dobili. Nije smeo tako da ukliza naš igrač, ali dobro. Nismo se povukli, dali smo sve od sebe. Ostali smo u formaciji 4-4-1, postigli pogodak, a onda primamo dva gola na način koji me boli. Dozvolimo da nam Keita, iako je sjajan igrač, da gol glavom i onda iz duge lopte što dugo leti i preleti našu kompletnu poslednju liniju dobijemo drugi gol", rekao je Lalatović i potom dodao: