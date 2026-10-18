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U ekipi Mege najefikasniji je bio Pavle Bačko sa 13 poena, uz šest skokova, dok su po 10 poena dodali Mihailo Bošković (pet skokova i tri asistencije) i Lukas Maniema.

U slovenačkom timu bolji od ostalih je bio Kameron Šelton sa 25 poena, uz osam skokova i četiri asistencije, dok je poen manje postigao srpski košarkaš Stefan Todorović, uz četiri skoka i tri asistencije.

1/9 Vidi galeriju KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Oba tima imaju učinak od jedne pobede i dva poraza. Mega u narednom kolu gostuje ekipi Beča, dok Ilirija gostuje Zadru.

Ranije je u okviru Grupe A Budućnost u Podgorici pobedila Slovan iz Bratislave sa 82:70 (17:7, 32:18, 13:20, 20:25), čime je crnogorski tim upisao drugi trijumf u sezoni, a Slovan ima skor 1/2.