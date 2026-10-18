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Fudbaleri Železničara dočekali su u okviru 12. kola superlige Srbije ekipu Partizana na stadionu u u Pančevu. 

Nije dugo trebalo vremena domaćem timu da matira poroznu odbranu crno-belih ove sezone od dolaska Saše Ilića na klupu "parnog valjka".

Ovo je ukupno 20. primljeni gol Partizana na 11 odigranih utakmice, a to je shodno renomeu kluba iz Humske - sramotno.

Mario Jurčević je nestao po desnoj strani, što je Železničart lako iskoristio preko Ankeja došao do prednosti - 1:0.

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir