Mario Jurčević nestao u akciji.
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ODBRANA PARTIZANA IMA VIŠE RUPA NEGO ŠVAJCARSKI SIR! Pogledajte grešku nakon koje je Železničar poveo! (VIDEO)
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Fudbaleri Železničara dočekali su u okviru 12. kola superlige Srbije ekipu Partizana na stadionu u u Pančevu.
Nije dugo trebalo vremena domaćem timu da matira poroznu odbranu crno-belih ove sezone od dolaska Saše Ilića na klupu "parnog valjka".
Ovo je ukupno 20. primljeni gol Partizana na 11 odigranih utakmice, a to je shodno renomeu kluba iz Humske - sramotno.
Mario Jurčević je nestao po desnoj strani, što je Železničart lako iskoristio preko Ankeja došao do prednosti - 1:0.
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