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Košarkaši Partizana pobedili su danas u Sarajevu domaću Bosnu 89:84 (24:20, 15:18, 27:18, 23:28), u utakmici četvrtog kola Grupe B ABA lige.

Partizan su predvodili Nikola Tanasković sa 18 poena i sedam skokova i Luka Vildosa sa 11 poena, četiri skoka, četiri asistencije i tri ukradene lopte.

Nakon meča, trener Partizana Đoan Penjaroja je rekao:

- Zadovoljan sam zbog pobede. Bosna je odličan tim, koji posebno dobro igra na svom parketu u Sarajevu. Zaslužili smo pobedu uprkos oscilacijama, koje moramo da svedemo na minimum. Ponavljam Bosna ima odličnu ekipu, koja je kadra za velike domete. Naravno da smo morali da rešimo utakmicu ranije, nismo smeli da dozvolimo rivali da se vrati u meč, ali ako izvučemo pouke sve će biti u redu - naglasio je Penjaroja.

1/6 Vidi galeriju Bosna - Partizan Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Naravno, medije je zanimalo i da li klub planira dovođenje novih igrača.