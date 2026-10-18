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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Krku sa 97:78 u 4. kolu ABA lige.

Trener Crvene zvezde, Ibon Navaro bio je zadovoljan na konferenciji za medije. Nije bilo pitanja, pa se odmah obratio prisutnim medijima:

Krka - Crvena zvezda, ABA liga Foto: ABA/Krka/Drago Perko

- Dobar dan. Dobar den? Den? Aha, dobar dan. Čestitam timu na pobedi. Ovo je prvi meč za Krku ovde, nisu se predali. Držali su energiju visoko prvih 20 minuta. Iako smo odigrali dobro prvu četvrtinu, znali smo da će se oni vratiti. Mislim da smo se oslanjali na energiju, posebno u tranziciji u odbrani, skokovima, da smo imali malo promena. Znali smo da to može da se desi. Krka je dobro držala tempo. Ipak, u drugom poluvremenu smo prilagodili odbranu pik-en-rola. Radili smo na komunikaciji prlikom "boks-auta". Davali su mnogo više poena u prvom poluvremenu. U nastavku smo to sredili i došli smo do pobede - rekao je Navaro.

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