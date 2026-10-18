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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu Mladost iz Lučana 5:1, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.

Nakon meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Albert Rijera.

- Da, u toku sezone imamo dosta utakmica, to i želimo da bi igrali u Evropi. Titule osvajaju 22, 23 igrača. Ne sa 12 ili 13. Postoje usponi i padovi. Igrači moraju da budu srećni, kad su srećni igraju bolje. Moraju da pokažu kvlaitet. Ne volim da dajem komplimente igračima, postaju čvršći. Ovde smo da pobedimo. Poštovanje za Mladost, kada smo dali pet, želimo i više. Igrači moraju da daju sebe na terenu, moraju da znaju šta rade. Moraju da znaju šta rade sa loptom i loptom, moraju da znaju u svakoj situaciji šta treba da urade - rekao je Rijera i potom dodao:

- To sam rekao na poluvremenu, svi moraju da znaju i bez lopte i sa. Bolje je bilo. Igrači stavljaju u startnih 11, ko ispunjava zahteve, taj će igrati. To od njih samih zavisi. Svo poštovanje za Mladost, igrači koji će nam pomoći da pobede oni će igrati. To je posao. Ovo je poruka za voljenog predsednika, cenim njegove reči, treba nam podrška i unutra i kod navijača. Igrači moraju da shvate da će transfermarket biti u decembru. U maju će biti izmena, moramo da budemo sveži. Igrači koji ne mogu da pomognu i ne mogu da ispune zahteve, biće na drugom mestu.

FK Crvena zvezda - Mladost Lučani Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

U sledećem kolu Zvezda će igrati na gostujućem terenu protiv OFK Beograda, a Mladost će dočekati Vojvodinu.

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