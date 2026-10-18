Brajan Mbumo je doveo "crvene đavole" u vođstvo u Lidsu, ali je Dominik Kalvert-Luin golom u 51. minutu doneo bod domaćinu
Fudbal
JUNAJTED U NIZU OD 5 UTAKMICA BEZ POBEDE: Fudbaleri Lidsa i Mančestera odigrali nerešeno 1:1
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Fudbaleri Lidsa i Mančester Junajeda odigrali su danas nerešeno 1:1 u meču sedmog kola engleske Premijer lige.
Lids je sad sedmi sa 10 bodova, Junajted posle petog meča u nizu bez pobede ima sedam bodova i nalazi se na 13. mestu.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Brajan Mbumo je doveo "crvene đavole" u vođstvo u Lidsu, ali je Dominik Kalvert-Luin golom u 51. minutu doneo bod domaćinu.
Rezultati mečeva sedmog kola Premijer lige: Lids - Mančester Junajted 1:1, Brajton - Kristal Palas 5:0, Bornmut - Sanderlend 2:0. Juče: Brentford - Liverpul 1:2, Mančester SIti - Ipsvič 3:2, Fulam - Hal 1:0, Njukasl - Aston Vila 0:1. Everton - Čelsi 0:2. Večeras: Notingem Forest - Arsenal. Sutra: Totenhem - Koventri.
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