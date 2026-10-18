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Košarkaši Budućnosti pobedili su Slovan rezultatom 82:70 u Podgorici, u utakmici četvrtog kola ABA lige u grupi A. Ekipa Andreja Žakelja opravdala je ulogu favorita i upisala važan trijumf pred domaćom publikom.

Podgoričani su od samog početka nametnuli svoj ritam, a njihova dominacija posebno je došla do izražaja u trećoj četvrtini. Budućnost je u jednom trenutku stigla do čak 30 poena prednosti (60:30), čime je praktično rešila pitanje pobednika.

Ipak, do kraja susreta domaći tim je dozvolio Slovanu da ublaži poraz, ali pobeda nijednog trenutka nije bila ozbiljno ugrožena. Budućnost je na kraju slavila sa 12 poena razlike i nastavila takmičenje u regionalnoj ligi novim trijumfom.

Najefikasniji u redovima pobedničke ekipe bio je Flečer Megi sa 16 poena. Džastin Smit dodao je 15, dok je Aksel Bulet utakmicu završio sa 12 poena i četiri skoka.

Budućnost je tako opravdala očekivanja u četvrtom kolu ABA lige, a visoka prednost koju je imala tokom treće deonice pokazala je koliko je bila dominantna u najvećem delu utakmice.

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