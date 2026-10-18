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Italijanski biciklista Samjuel Zokarato, koji vozi za Mađarsku MBH ekipu, pobednik je 65. međunarodne biciklističke "Trke kroz Srbiju".

"Trka je bila izuzetno teška. Staza fantastična. U jakoj konkurenciji sam uspeo da pobedim i veoma sam srećan" rekao je Zokarato posle trijumfa, a prenosi sajt Biciklističkog saveza Srbije.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija biciklističke trke Foto: Međunarodna biciklistička trka Beograd–Banjaluka

Drugo mesto u generalnom plasmanu Trke pripalo je Filipu Rehau iz Češke ATT ekipe, a treće Andrašu Pakotu iz mađarskog Junajted šiping tima, koji je bio u žutoj majici pre odlučujuće, treće etape.

A ta, treća etapa pokazala je sve čari biciklizma. Vožena je na istoj stazi na autodromu Beranovac ali iz suprotnog smera. Žestok tempo i odluka u foto finišu posle bezbrojnih promena u karavanu, silnih napada koji su "lomili" Junajted šoping tim koji je pokušavao da sačuva žutu majicu.

Na samom cilju visoko je podigao ruke Mihael Pomorski Poljak iz Češke ekipe ATT, ali je slavio prerano, u žestokom naletu je stigao italijanski biciklista Filipo Magli u dresu Bardinija, koji je u stilu najvećih majstora sprinta gurnuo bicikl unapred i preuzeo pobedničke lovore od iznenađenog rivala.

Treći u poslednjoj etapi dugoj 138 kilometara bio je Marcin Budžinski, poljski biciklista koji vozi za ekipu MBH iz Mađarske. Vreme pobednika 3:16,21 čas.

Pored žute majice koje je pripala Samjuelu Zokaratu, osvojio je zelenu majicu za prolazne ciljeve Tomaš Budžinski, poljski as iz češkog ATT tima. Bela majica za najboljeg mladog vozača do 23 godine bila je nagrada za Andraša Pakota.

Jubilarna 65. "Trka kroz Srbiju" startovala je 16. oktobra Prologom u Požarevcu u kome je slavio naš reprezentativac Ognjen Ilić. Drugu etapu u Kraljevu je pobedio Andraš Pakot. Ukupna dužina trke je bila 300 kilometara, a startovalo je 88 vozača iz 22 zemlje sveta svrstanih u 18 ekipa.