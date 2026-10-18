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17:31

Koković nije iznenadio sastavom

Trener domaćih Radomir Koković izveo je ofanzivan, ali očekivan sastav.

Nema Karikarija, koji nije ni u prošlom kolu bio starter, ali tu su bivši igrači Partizana i Crvene zvezde Janko Jevremović i Srđan Plavšić.

17:31

Nema Seka, ni Babe

Saša Ilić je promenio tim u odnosu na prošlo kolo.

Nema suspendovanog Dembe Seka. Umesto njega u timu je Čumić.

Nema ni Babe, čije mesto je zauzeo Aleksić.

Špic umesto Kozjaka predvodi Že.

17:25

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17:23

Sastavi

ŽELEZNIČAR - PARTIZAN

Stadion: Sportski centar Mladost, Pančevo

Sudija: Stefan Jeknić

ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Jevremović, Šekularac, Plavšić - Jovanović, Anke, Simao. Trener: Radomir Koković

PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić, Zeković - Čumić, Miladinović, Trifunović - Že. Trener: Saša Ilić