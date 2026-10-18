ŽELEZNIČAR - PARTIZAN: Že napada "Dizelku", Koković ofanzivno na "Parni valjak"
Fudbaleri Železničara i Partizana sastaju se od 18.30 u Pančevu u derbiju 12. kola Super lige Srbije.
Koković nije iznenadio sastavom
Trener domaćih Radomir Koković izveo je ofanzivan, ali očekivan sastav.
Nema Karikarija, koji nije ni u prošlom kolu bio starter, ali tu su bivši igrači Partizana i Crvene zvezde Janko Jevremović i Srđan Plavšić.
Nema Seka, ni Babe
Saša Ilić je promenio tim u odnosu na prošlo kolo.
Nema suspendovanog Dembe Seka. Umesto njega u timu je Čumić.
Nema ni Babe, čije mesto je zauzeo Aleksić.
Špic umesto Kozjaka predvodi Že.
Tabela
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Sastavi
ŽELEZNIČAR - PARTIZAN
Stadion: Sportski centar Mladost, Pančevo
Sudija: Stefan Jeknić
ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Jevremović, Šekularac, Plavšić - Jovanović, Anke, Simao. Trener: Radomir Koković
PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić, Zeković - Čumić, Miladinović, Trifunović - Že. Trener: Saša Ilić