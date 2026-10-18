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Košarkaši Partizana pobedili su Bosnu rezultatom 89:84 u četvrtom kolu ABA lige, u grupi B, i tako upisali novi trijumf pred ono što ih očekuje u četvrtak - večiti derbi protiv Crvene zvezde u Evroligi.

Crno-beli su uspeli da opravdaju ulogu favorita i dođu do pobede, ali igra izabranika Đoana Penjaroje nije bila bez oscilacija. Upravo je to istakao i španski stručnjak nakon utakmice, naglasivši da je njegova ekipa imala dobre periode, ali i padove koji bi protiv kvalitetnijih rivala mogli skupo da je koštaju.

1/6 Vidi galeriju Bosna - Partizan Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Penjaroja je nakon susreta priznao da je zadovoljan pobedom, posebno zbog činjenice da je Bosna kvalitetan protivnik i da gostovanje u Sarajevu nije nimalo jednostavno.

- Srećan sam što smo pobedili jer je Bosna dobar tim i mislim da ovde nije lako pobediti. Nekoliko minuta igramo veoma dobro, a onda nekoliko minuta igramo loše, posebno smo loše odigrali poslednjih pet minuta - rekao je trener Partizana.

Ipak, španski stručnjak smatra da su crno-beli zasluženo stigli do trijumfa, a posebno je izdvojio izdanje ekipe u drugom poluvremenu. Partizan je u tim trenucima uspevao da igra organizovanije, bolje deli loptu i pronalazi rešenja u napadu.

- Ali mislim da smo zaslužili pobedu, naročito u drugom poluvremenu. Igrali smo konstantno, delili smo loptu u napadu - poručio je Penjaroja.

Pobeda protiv Bosne svakako predstavlja dobru uvertiru za ono što Partizan očekuje u četvrtak, kada će u Evroligi ugostiti najvećeg rivala, Crvenu zvezdu.

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