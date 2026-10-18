Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su Bosnu rezultatom 89:84 u četvrtom kolu ABA lige, u grupi B, i tako upisali novi trijumf pred ono što ih očekuje u četvrtak - večiti derbi protiv Crvene zvezde u Evroligi.

Crno-beli su uspeli da opravdaju ulogu favorita i dođu do pobede, ali igra izabranika Đoana Penjaroje nije bila bez oscilacija. Upravo je to istakao i španski stručnjak nakon utakmice, naglasivši da je njegova ekipa imala dobre periode, ali i padove koji bi protiv kvalitetnijih rivala mogli skupo da je koštaju.

Bosna - Partizan Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Penjaroja je nakon susreta priznao da je zadovoljan pobedom, posebno zbog činjenice da je Bosna kvalitetan protivnik i da gostovanje u Sarajevu nije nimalo jednostavno.

- Srećan sam što smo pobedili jer je Bosna dobar tim i mislim da ovde nije lako pobediti. Nekoliko minuta igramo veoma dobro, a onda nekoliko minuta igramo loše, posebno smo loše odigrali poslednjih pet minuta - rekao je trener Partizana.

Ipak, španski stručnjak smatra da su crno-beli zasluženo stigli do trijumfa, a posebno je izdvojio izdanje ekipe u drugom poluvremenu. Partizan je u tim trenucima uspevao da igra organizovanije, bolje deli loptu i pronalazi rešenja u napadu.

- Ali mislim da smo zaslužili pobedu, naročito u drugom poluvremenu. Igrali smo konstantno, delili smo loptu u napadu - poručio je Penjaroja.

Pobeda protiv Bosne svakako predstavlja dobru uvertiru za ono što Partizan očekuje u četvrtak, kada će u Evroligi ugostiti najvećeg rivala, Crvenu zvezdu.

Ne propustiteKošarkaPOGLEDAJTE KAKO JE PARTIZAN POSLE NEOČEKIVANE DRAME POBEDIO BOSNU! Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice! VIDEO
Bosna Partizan 1.jpg
KošarkaAU, ŠTA OVO BI? PAJOLA KAO KECMAN, SA CELOG TERENA... Košarkaš Partizan dao NAJLUĐU TROJKU u karijeri, pogledajte šta je uspeo da pogodi! VIDEO
Screenshot 2026-10-18 155401.png
EvroligaSVE JE OTKRIO! Čekanju je došao kraj: Mijailović najavio bombastična pojačanja - Grobari u transu!
Ostoja Mijailović Žarko Paspalj
KošarkaSRCEPARAJUĆE SCENE PRED MEČ BOSNE I PARTIZANA! Zetra se poklonila EDINU AVDIĆU: Supruga i sin izašli na teren, emocije preplavile Sarajevo! (VIDEO)
Edin Avdić

BONUS VIDEO:

01:07
Trener Partizana Đoan Penjaroja u sukobu sa sudijama Izvor: Arena 1 Premium