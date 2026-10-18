Slušaj vest

Splitska policija objavila je fotografije devetorice pripadnika Torcide za koje sumnjaju da su učestvovali u korteu pre utakmice Hajduka i Ajaksa.

Navijači Hajduka veličali su tom prilikom Hitlera i pozivali na paljenje Jevreja, čime su počinili kazneno delo javnog podsticanja na nasilje i mržnju. Policija poziva građane koji imaju informacije o tome gde se navedene osobe nalaze da je o tome obaveste.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Policija splitsko-dalmatinska je podnela u petak kaznenu prijavu protiv 14 osoba za kazneno delo javnog podsticanja na nasilje i mržnju.

Ko je Stipe Lekić?

Pojedini hrvatski mediji su objavili informaciju da je uhapšen Stipe Lekić, bivši sekretar Torcide i jedan od predvodnika zloglasnog kortea.

Policija, međutim, za sada nema potvrdu te informacije.

Stipe Lekić je dugogodišnji član Torcide i jedan od vođa navijanja na severnoj tribini.

Svoja politička uverenja nikada nije skrivao. Još 2007. godine mediji su zabeležili povorku torcidaša predvođenih Lekićem, odevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je direktno aludiranje na “Hitlerjugend” i simbol Trećeg Rajha, koji u kandžama, umesto zloglasne Hitlerove svastike, drži Hajdukov amblem. Upitan tad o značenju tih majica, Lekić je rekao da mu se “sviđaju natpis i simbol” te dodao kako “Torcida uvek naginje udesno”, ali da to “nema veze s nacizmom”.

Lekić je svojevremeno vršio dužnost sekretara Torcide, a u jednom razdoblju bio je i u vrhu navijačkog vodstva. Godine 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsedništvo napuštaju funkcije “zbog smene generacija”. Ipak, njegova prisutnost nikad nije prestala. Lekić je bio među onima koji su, sa Žanom Ojdanićem, učestvovali u izmenama statuta Kluba navijača Torcida, otvarajući mogućnost da navijači stiču deonice u sportskim društvima.

Na društvenim mrežama kruže fotografije na kojima Lekić pozira ispred roštilja, razgolićen. Njegovo telo priča neku svoju priču: na ruci grb Splita, na prsima šahovnica i lik Ante Gotovine, među mnogim drugim tetovažama koje svedoče o njegovim idolima i simbolima.

Foto: Fejsbuk

Torcida u saopštenju kaže da je "veličanje Hitlera - navijačko prepucavanje"

Na društvenim mrežama oglasila se Torcida.

"Od navijačkog prepucavanja s navijačima Ajaksa, uz nesebičnu pomoć medija, stvorili ste prvorazredni nacionalni skandal. Bez razumevanja konteksta i ozbiljnog pokušaja utvrđivanja stvarnog značenja izgovorenoga, medijski lešinari, kojima su klikovi važniji od činjenica, danima hrane javni linč i razapinju pojedince na stup srama.

Dok se afere nižu i padaju u zaborav, a država se doslovno i figurativno guši u smeću, sve raspoložive snage usmerili ste na privođenja, pretrese i progon navijača. Odjednom imamo institucije koje rade danonoćno, brzo i besprekorno dok su za građane trome i neefikasne. Brzina reakcije institucija u ovom slučaju pokazuje da je efikasno delovanje moguće kada za njega postoji politička volja i pritisak javnosti. Stoga očekujemo da se ista odlučnost primeni i na afere, korupciju, nepravilnosti i druge probleme koji direktno utiču na zdravlje, kvalitetu i svakodnevni život građana.

Navijači Hajduka za kojima traga policija Foto: PU splitsko-dalmatinska

Takva se revnost u potrazi i objavama fotografija ne pokazuje ni kada je reč o najgorim ubicama i silovateljima.

Posebno je porazna činjenica da se jednom navijačkom korteu pridaje gotovo nezapamćena medijska pažnja, u razmerima kakvi se teško mogu zamisliti bilo gde u Evropi i svetu", stoji između ostalog u objavi Torcide.