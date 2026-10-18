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Košarka
POGLEDAJTE KAKO JE PARTIZAN POSLE NEOČEKIVANE DRAME POBEDIO BOSNU! Ovo su najzanimljiviji momenti sa današnje utakmice! VIDEO
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Košarkaši Partizana pobedili su Bosnu u Sarajevu sa 89:84 u meču 4. kola Aba lige.
Najbolji u dresu srpskog kluba bio je Nikola Tanasković sa 18 poena, a pratio ga je Vilodza sa 15 poena.
Bosna - Partizan Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic
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Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:
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