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Svojim potezom na meču 4. kola ABA lige, košarkaš crno-belih Alesandro Pajola doslovno je podigao publiku na noge i obeležio susret protiv Bosne.

Naime, u poslednjim sekundama treće četvrtine, Pajola je ispalio projektil sa svoje polovine, gotovo sa čitavog terena, i pogodio direktno kroz mrežicu.

Alesandro Pajola u dresu Partizana Foto: Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ovaj spektakularan pogodak dao je dodatni vetar u leđa beogradskom timu i doneo im opipljivih 10 poena prednosti (66:56) pred ulazak u završnu deonicu, što im je utabalo put ka zasluženom trijumfu.

Spektakularnu trojku Pajole pogledajte u priloženom video snimku:

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