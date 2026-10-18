Krka - Crvena zvezda 18:27.
aba liga
KRKA - CRVENA ZVEZDA: Zvezda vodi i mirno korača kroz Novo Mesto!
Košarkaši Crvene zvezde u 4. kolu Aba lige gostuju Krki u Novom Mestu.
Crveno-beli su sezonu otvorili polovično - pobeda i poraz, dok je domaći tim zabeležio dva poraza.
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16:19
Kraj prve deonice - Zvezda vodi!
Bez Čime Monekea koji odmara danas, Zvezda je an krilia Džereda Batlera sigurno ušla u ovu utakmicu i ima prenost od devet poena - 27:18.
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