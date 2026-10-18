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16:19

Kraj prve deonice - Zvezda vodi!

Bez Čime Monekea koji odmara danas, Zvezda je an krilia Džereda Batlera sigurno ušla u ovu utakmicu i ima prenost od devet poena - 27:18.

15:57

Prva četvrtina!

Sve je spremno za početak!

11:44

Skor u poslednjih deset mečeva

Krka je umela da iznenadi Crvenu zvezdu na domaćem terenu, pa tako u poslednjih deset mečeva u Novom Mestu ima dve pobede protiv crveno-belih.