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Fudbaleri Novog Pazara poraženi su danas od IMT-a rezultatom 2:1 na povratku Nenada Lalatovića na klupu, u meču 12. kola Superlige Srbije.

IMT je sad treći sa 21 bodom, dok je Novi Pazar deveti sa 13.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Domaćin je od 27. minuta igrao sa igračem manje, Papa Gadio je dobio direktan crveni karton. Uprkos tome, Kahajm Dikson je i sa igračem manje doveo domaće u vođstvo u 48. minutu.

Šarli Kejta je izjednačio u 60. minutu, a potpuni preokret doneo je Fransoa Kamano u 67.

U narednom kolu Novi Pazar će u goste Radničkom iz Niša, dok će IMT dočekati Železničar.

- SIgurno da je crveni karton prelomio utakmicu. Nisam video da li je zaluženo pokazan, ne znam, ne bih komentarisao. Moji igrači su danas dobro odigrali utakmicu. Poveli smo sa igračem manje. Nije bilo lako parirati IMT-u koji je jako dobar i kvalitetan tim sa sjajnim pojedincima. Sasvim zasluženo su preokrenuli, suđenje ne bih komentarisao - rekao je posle meča Nenad Lalatović.