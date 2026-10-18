SLAVNI GOLMAN SLOMIO VILICU! Morao na hitnu operaciju, pa se oglasio iz bolnice!
- Emilijano Martines je rekao da je operacija vilice dobro prošla i da će se vratiti na teren za nekoliko nedelja.
- Golman Čelsija se povredio u sudaru sa Džaredom Brentvejtom tokom meča protiv Evertona i slomio viličnu kost.
- Lekari su mu osam minuta ukazivali pomoć pre nego što je iznet sa terena i prebačen u bolnicu.
Golman fudbalskog kluba Čelsi Emilijano Martinez rekao je danas da je operacija vilice dobro prošla i da će se vratiti na teren za nekoliko nedelja.
Martinez se povredio u subotu tokom prvenstvene utakmice protiv Evertona (2:0), kada se sudario sa odbrambenim igračem protivničke ekipe Džaredom Brentvejtom.
Lekari su osam minuta ukazivali pomoć 34-godišnjem argentinskom golmanu, pre nego što je na nosilima iznet sa terena. On je prebačen u bolnicu, gde je noćas podvrgnut operaciji nakon što je slomio viličnu kost.
"Hvala svima na porukama. Operacija je dobro prošla. Najvažnije je da smo pobedili i da smo sačuvali mrežu. Vratiću se za nekoliko nedelja", naveo je Martinez na društvenim mrežama uz fotografiju iz bolnice.
Njega je u timu zamenio Majk Penders i debitovao u Premijer ligi.
Beta