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Golman fudbalskog kluba Čelsi Emilijano Martinez rekao je danas da je operacija vilice dobro prošla i da će se vratiti na teren za nekoliko nedelja.

Martinez se povredio u subotu tokom prvenstvene utakmice protiv Evertona (2:0), kada se sudario sa odbrambenim igračem protivničke ekipe Džaredom Brentvejtom.

Emilijano Martinez Foto: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Lekari su osam minuta ukazivali pomoć 34-godišnjem argentinskom golmanu, pre nego što je na nosilima iznet sa terena. On je prebačen u bolnicu, gde je noćas podvrgnut operaciji nakon što je slomio viličnu kost.

"Hvala svima na porukama. Operacija je dobro prošla. Najvažnije je da smo pobedili i da smo sačuvali mrežu. Vratiću se za nekoliko nedelja", naveo je Martinez na društvenim mrežama uz fotografiju iz bolnice.

Njega je u timu zamenio Majk Penders i debitovao u Premijer ligi.

Beta

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi