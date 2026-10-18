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Doživela je teške padove, povrede koje su je lomile i fizički i mentalno, ali nikada nije pomišljala da odustane!

Američka skijašica Lindzi Von, jedna od najvećih legendi u istoriji alpskog skijanja, danas slavi 42. rođendan. Iza nje su olimpijsko zlato, brojne pobede u Svetskom kupu, godine dominacije, ali i povrede koje su je više puta primorale da preispita sopstvene granice.

Kada je 2019. godine odlučila da završi karijeru, činilo se da je njena priča završena. Međutim, šest godina kasnije ponovo je stala na skije, vratila se među najbolje i pokazala da je glad za takmičenjem jača od svega što je prošla.

A onda je usledio novi udarac.

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, 8. februara 2026. godine, Von je doživela težak pad tokom ženskog spusta. Samo devet dana ranije povredila je prednji ukršteni ligament levog kolena, ali je uprkos tome odlučila da se takmiči.

Posle pada helikopterom je prevezena u bolnicu, gde joj je ustanovljen složen prelom leve potkolenice. Usledile su operacije, dug boravak u bolnici i mukotrpan oporavak koji ni danas nije završen.

1/5 Vidi galeriju Jeziv pad Lindzi Von Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Granica između hrabrosti i rizika oduvek je bila tanka u sportu kojim se bavila. Lindzi je čitavu karijeru balansirala na toj granici, pomerala sopstvene limite i dokazivala da se najveći šampioni ne mere samo medaljama već i načinom na koji se suočavaju sa porazima.

Ovoga puta, međutim, najveća pobeda neće biti ostvarena na stazi.

Biće to povratak svakodnevnom životu, oporavak i pronalaženje snage za novo poglavlje, bez obzira na to da li će ikada ponovo stati u startnu kapiju.

1/22 Vidi galeriju Lindzi Von Foto: Printskrin/Instagram, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ko je Lindzi Von?

Lindzi Von rođena je 18. oktobra 1984. godine u Sent Polu, u američkoj saveznoj državi Minesota. Odrasla je u sportskoj porodici, a ljubav prema skijanju razvila je još kao veoma mala. Na skije je stala sa svega dve godine, dok je njen talenat ubrzo postao očigledan.

Međutim, Lindzi nije bila samo talentovana. Bila je izuzetno posvećena, disciplinovana i spremna da uloži ogroman trud kako bi ostvarila svoje snove. Još kao devojčica znala je da želi da postane vrhunska skijašica, a porodica joj je pružala podršku da se posveti sportu.

Kada je imala 12 godina, preselila se sa porodicom u Kolorado kako bi imala bolje uslove za trening i napredak. Već sa 17 godina debitovala je na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju 2002. godine.

Prve velike uspehe počela je da beleži sredinom dvehiljaditih, a ubrzo je postala jedna od najprepoznatljivijih skijašica na svetu. Bila je poznata po hrabroj, agresivnoj vožnji i sposobnosti da izvuče maksimum iz sebe u najbržim disciplinama, pre svega spustu i superveleslalomu.

Najveći uspesi Olimpijsko zlato u spustu na Igrama u Vankuveru 2010. godine.

Olimpijska bronza u superveleslalomu u Vankuveru 2010. godine.

Olimpijska bronza u spustu u Pjongčangu 2018. godine.

Četiri puta osvojila je veliki Kristalni globus za ukupnu pobedu u Svetskom kupu.

Ostvarila je 84 pobede u trkama Svetskog kupa.

Osvojila je osam medalja na svetskim prvenstvima u alpskom skijanju, uključujući dva zlata.

Njeni rezultati svrstali su je među najuspešnije skijašice svih vremena. Ipak, iza blistavih brojki krila se karijera u kojoj su se veliki trijumfi neprestano smenjivali sa teškim povredama i dugim oporavcima.

Skok sa ivice sveta

Čak ni nakon završetka karijere Lindzi nije mogla da se odvoji od planina i skijanja.

Godine 2023. privukla je ogromnu pažnju kada je na čuvenoj stazi Štrajf u Kicbilu izvela noćnu vožnju. Reč je o jednoj od najzahtevnijih i najopasnijih staza u alpskom skijanju, poznatoj po strmim padinama, velikim brzinama i zahtevnim skokovima.

Za Von je taj poduhvat predstavljao mnogo više od još jedne vožnje na skijama. Bio je to način da sebi i drugima pokaže da je takmičarski duh i dalje prisutan, iako je već bila završila profesionalnu karijeru.

„Kada pogledate niz startnu kapiju, mrak je i ne možete da vidite stazu, imate osećaj kao da skačete sa ivice sveta“, govorila je Lindzi opisujući iskustvo.

Taj izazov smatrala je jednim od svojih najvećih dostignuća, odmah iza olimpijskog zlata u Vankuveru 2010. godine.

„Mislim da je ovo odmah ispod mog najvećeg dostignuća, a to je osvajanje zlatne olimpijske medalje, jer je to tako teško – i to učiniti nakon četiri godine u penziji. Jedan od mojih najvećih uspeha“, istakla je tada.

Nije ni slutila da će se samo nekoliko godina kasnije ponovo vratiti profesionalnim trkama i pokušati da ostvari još jedan veliki san.

Povrede koje su obeležile karijeru

Put Lindzi Von do vrha nikada nije bio jednostavan. Njena karijera bila je obeležena brojnim povredama, posebno problema sa kolenima, zbog kojih je mnogo puta morala da pravi duge pauze i prolazi kroz operacije.

Jednu od prvih ozbiljnijih povreda kolena doživela je 2003. godine, kada je oštetila ligamente i morala da propusti deo sezone.

Težak pad pretrpela je i na Olimpijskim igrama u Torinu 2006. godine. Povredila se tokom treninga i helikopterom je prebačena u bolnicu. U jednom trenutku strahovala je da je doživela povredu koja bi mogla da joj okonča karijeru.

Ipak, samo dva dana kasnije vratila se na stazu i takmičila se uprkos bolovima. Nije uspela da osvoji medalju, ali je dobila priznanje za sportski duh, a njena odlučnost ostala je upamćena kao jedan od upečatljivih trenutaka tih Igara.

Još teži period usledio je 2013. godine, kada je na Svetskom prvenstvu u Austriji doživela ozbiljnu povredu kolena. Pokidala je prednji ukršteni ligament, oštetila medijalni kolateralni ligament i povredila kost u predelu kolena.

Mnogi su tada verovali da više neće moći da se vrati na najviši nivo. Lindzi je, međutim, ponovo prošla kroz rehabilitaciju i vratila se takmičenjima.

Tokom narednih godina usledile su nove povrede, uključujući prelom rebra, povredu pluća i ozbiljan prelom ruke. Svaki novi oporavak zahtevao je vreme, strpljenje i veliku fizičku i mentalnu snagu.

Hronični bolovi u kolenima postajali su sve veći problem. Brojne operacije i oštećenja zglobova ostavili su posledice koje su uticale na njenu svakodnevicu, ali i na mogućnost da nastavi da se takmiči na nivou na koji je navikla.

„Imaću bolove do kraja života, moje koleno je zauvek oštećeno“, govorila je u jednom od svojih ranijih obraćanja, opisujući koliko je povreda uticala na njeno telo.

Ipak, svaki put kada bi se činilo da je došao kraj, pronalazila je način da se vrati.

Penzija nije bila kraj

Godine 2019. Lindzi je konačno odlučila da završi profesionalnu karijeru. Posle brojnih povreda, operacija i godina provedenih na samoj granici fizičkih mogućnosti, njeno telo više nije moglo da izdrži tempo koji je zahtevao vrhunski sport.

Delovalo je da će se tada završiti jedna od najvećih priča u istoriji alpskog skijanja.

Međutim, Lindzi nije mogla dugo da ostane daleko od staze.

Tokom 2024. godine, nakon dodatnog lečenja i ugradnje delimične proteze u desno koleno, počela je da razmišlja o povratku. Ono što je u početku delovalo kao gotovo nemoguća ideja postalo je stvarnost: ponovo je počela da se takmiči u Svetskom kupu.

Odluka je izazvala podeljene reakcije. Dok su joj jedni čestitali na hrabrosti i upornosti, drugi su smatrali da je povratak previše rizičan, naročito imajući u vidu njene godine i prethodne povrede.

Lindzi je, međutim, ubrzo pokazala da još može da se takmiči sa najboljima.

U decembru 2025. godine pobedila je u spustu u Sent Moricu i tako postala najstarija pobednica jedne trke Svetskog kupa u istoriji alpskog skijanja.

Ponovo je bila na pobedničkom postolju, ponovo je pobeđivala i ponovo je verovala da može da se bori za odličje na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Povratak koji je mnogima delovao nezamislivo postao je jedna od najvećih sportskih priča te sezone.

Novi povratak, novi udarac

Samo devet dana pre olimpijskog spusta, tokom trke Svetskog kupa u Kran-Montani u Švajcarskoj, Von je doživela novu povredu. Pokidala je prednji ukršteni ligament levog kolena.

Za većinu sportista takva dijagnoza značila bi kraj olimpijskih snova. Lindzi je, međutim, odlučila da se ipak takmiči.

Uprkos povredi i upozorenjima o rizicima, stala je na start u Kortini 8. februara 2026. godine. Verovala je da može da napravi još jedno čudo i završi svoju olimpijsku priču na način o kojem je sanjala.

Ali trka se završila posle svega nekoliko sekundi.

Pri prvom skoku zakačila je kapiju desnom rukom, izgubila ravnotežu i pala. Ostala je na stazi, a medicinski tim joj je odmah pružio pomoć. Nakon duže intervencije helikopterom je prevezena u bolnicu Ka Fončelo u Trevizu.

Dijagnostikovan joj je složen prelom leve potkolenice, povreda koja je zahtevala više operacija i dugotrajno lečenje.

San o novoj olimpijskoj medalji bio je završen, ali pred njom je počela mnogo važnija borba.

Osam operacija i dug put do oporavka

U danima nakon pada postalo je jasno da povreda nije nimalo jednostavna. Lindzi je u Italiji prošla kroz više operacija, a nakon izlaska iz bolnice prebačena je u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavljeno lečenje.

U februaru je otvoreno govorila o tome koliko joj je teško da se suoči sa novom situacijom. Posle godina u kojima je bila naviknuta na kontrolu nad svojim telom i životom, sada je morala da se osloni na lekare, porodicu i prijatelje.

Rehabilitacija je napredovala sporo. U prvim nedeljama nije mogla da se osloni na povređenu nogu, a svakodnevne aktivnosti zahtevale su mnogo više vremena i truda nego ranije.

1/26 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

U narednim mesecima nastavila je da deli delove oporavka sa svojim pratiocima. Postepeno je počela sa vežbama, radom u teretani i aktivnostima koje su joj omogućavale da povrati snagu i pokretljivost.

Ipak, povratak uobičajenom životu nije značio da je povreda prošlost.

Tokom proleća 2026. godine govorila je da je još u procesu oporavka i da ne želi da donosi ishitrene odluke o budućnosti. U maju je, prema izveštajima američkih medija, već prošla kroz osam operacija, a lekari su planirali dodatni zahvat na povređenom kolenu.

Do leta je objavljivala nove informacije o svom stanju. Leva noga je zarastala, ali je imala dodatne probleme sa desnim skočnim zglobom, dok je povređeni prednji ukršteni ligament levog kolena i dalje zahtevao rešavanje.

U septembru je potvrđeno da je čeka još jedna operacija, planirana za novembar. Zahvat bi trebalo da obuhvati uklanjanje metalnih implantata kojima je stabilizovana noga, kao i rešavanje problema sa ligamentom. Nakon toga sledi novi period oporavka.

Dakle, iako je ostvarila napredak i ponovo je aktivna u rehabilitaciji, Lindzi još nije potpuno zalečena.

Ono što je za sada sigurno jeste da ne želi da žuri sa odlukom o nastavku karijere. Povratak na skije ostaje mogućnost, ali nije nešto što je obećala niti odluka koju je već donela.

Za nekoga ko je čitav život proveo u jurnjavi za stotinkama sekunde, možda je upravo ovo najteža lekcija: prihvatiti da oporavak ima svoj ritam i da se neke stvari ne mogu ubrzati snagom volje.

Šta donosi budućnost?

Lindzi Von danas ima 42 godine, ali njena priča daleko je od jednostavnog sportskog portreta sa srećnim ili tužnim krajem.

Ona je sportistkinja koja je osvajala najveće trofeje, vraćala se posle povreda koje su delovale kao kraj i dokazala da godine ne moraju da budu prepreka za nove uspehe.

Istovremeno, njena najnovija povreda podsetila je javnost na cenu koju vrhunski sport može da zahteva. Hrabrost i upornost mogu da pomognu sportisti da prevaziđe prepreke, ali ne mogu da izbrišu fizičke posledice teških povreda.

Zato će njena naredna pobeda možda biti drugačija od svih prethodnih.

Možda će se jednog dana ponovo spustiti niz planinu. Možda će odlučiti da je vreme za neko novo poglavlje. Za sada je najvažnije da nastavi oporavak i donese odluku kada za to bude spremna.

Lindzi je već pokazala da ume da se vrati kada je svi otpišu. A da li će još jednom uspeti da iznenadi svet, ostaje da se vidi.

Na svoj 42. rođendan, legendarna Amerikanka ima mnogo razloga da bude ponosna na sve što je ostvarila. Njeno ime već je upisano u istoriju sporta, a priča o njenoj upornosti nastavlja da inspiriše ljude širom sveta.

Jer Lindzi Von nikada nije bila samo skijašica koja je pobeđivala. Bila je žena koja je iznova pronalazila snagu da pokuša ponovo - čak i kada je put do cilja delovao gotovo nemoguć.