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Manje od dve nedelje deli nas od novog Balkan Boxing spektakla, pošto će 31. oktobra, u gradiću Negotino u Severnoj Makedoniji biti održan Balkan Boxing 13, u dvorani "Mladost"!

Poznat je već dobar deo imena koja ćemo gledati u Negotinu, a sada je i zvanično potvrđena glavna borba programa!

Naime, u glavnom meču večeri, "Tajson iz Prijepolja", Almir Memić (6-0-0, dva nokauta) boriće se protiv Borisa Nedbala (6-4-0, šest nokauta)!

Reč je o bokseru iz Slovačke, rođenom u Trenčinu, koji je profesionalnu boksersku karijeru startovao 2024. godine, a već do maja 2025, imao je četiri vezane pobede. Usledila su i dva vezana poraza, a potom ponovo i dve pobede, a u poslednja dva meča do sada, takođe je pretrpeo poraze.

Ono što svakako treba istaći, jeste da Nedbal i te kako ume biti nezgodan, što potvrđuje i činjenica da je svih šest pobeda ostvario nokautima.

Ipak, ovog puta naspram njega će u ringu stajati Almir Memić, koji ne zna za poraz u profesionalnoj karijeri. Momka iz Prijepolja smo poslednji put videli u ringu u Sarajevu, kada je na Balkan Boxing spektaklu posle šest odličnih rundi slavio protiv Migela Vaskeza.

Takođe, ono što treba pomenuti da će Memić i na Balkan Boxing 14 u Budvi, a ime protivnika biće naknadno objavljeno.

Podsetimo, spektakl u Severnoj Makedoniji moći ćete da pratite kso i do sada, u direktnom TV prenosu putem kanala ArenaFight, ali i u Ruskoj Federaciji, putem platforme RuTube.