Crvena zvezda - Mladost (16.00)
Fudbal
CRVENA ZVEZDA - MLADOST: Povratak Kataija! Iznenađenje na golu (SASTAVI)
Fudbaleri Crvene zvezde u meču 12. kola Super lige Srbije dočekuju Mladosti iz Lučana. Biće ovo dobra prilika za crveno-bele da pobedom "najave" meč sa Kopenhagenom u četvrtak u Ligi konferencija.
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Uživo
14:56
Golman - Radanović!
Rijera je ukazao šansu mladom Savi Radanoviću da bude startni čuvar mreže na ovom meču.
14:49
SASTAVI:
CRVENA ZVEZDA (4-4-2): Radanović – Učena, Badžo, Veljković, Strika – Bukari, Balov, Abu Fani, Saračević – Katai, Arnautović.
MLADOST (5-4-1): Samčović – Cvetković, Jovanović, Ćirković, Joksimović, Petrović – Tašovski, Jovičić, Kijevčanin, Ćirić – Todosijević.
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