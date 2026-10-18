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14:56

Golman - Radanović!

Rijera je ukazao šansu mladom Savi Radanoviću da bude startni čuvar mreže na ovom meču.

14:50

Katai ponovo u startnih 11!

Kraj suspenzije - Aleksandar Katai je ponovo u timu crveno-belih.

14:49

SASTAVI:

CRVENA ZVEZDA (4-4-2): Radanović – Učena, Badžo, Veljković, Strika – Bukari, Balov, Abu Fani, Saračević – Katai, Arnautović.

MLADOST (5-4-1): Samčović – Cvetković, Jovanović, Ćirković, Joksimović, Petrović – Tašovski, Jovičić, Kijevčanin, Ćirić – Todosijević.

11:51

Beg na "plus šest"

Plan Crvene zvezde je kristalno jasan - doći do tri boda i dodatno uvećati prednost u odnosu na prvog pratioca na tabeli ekipu Vojvodine. Trenutno je razlika tri boda, ali beogradski crveno-beli imaju meč manje.