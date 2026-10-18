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Gde je počeo u dresu Srbije, tu je nastavio za Vojvodinu. Marko Veličković pokazuje da bi ovo mogla da bude njegova sezona.

Prvo evrogol za mladu reprezentaciju Srbije na meču sa Rusijom, a zatim i pogodak protiv Radničkog 1923 kojim je zapečatio pobedu Voše (2:0) u utakmici 12. kola Mozzart Bet Super lige Srbije.

Na početku razgovora osvrnuli smo se na odličnu igru i pobedu Vojvodine.

– Imali smo jednu jako zahtevnu utakmicu, sa puno šansi na obe strane. Zajedništvo je iskočilo u prvi plan. Mislim da smo pokazali da možemo da se borimo jedni za druge i da je upravo to ono što nas krasi kao ekipu. U ovakvim utakmicama je veoma važno da ostanemo zajedno, da se bodrimo i da svako pruži maksimum za tim. To nam je na kraju donelo jako bitnu pobedu – počeo je priču Veličković.

Koliko je važna istrajnost u svakoj sekundi utakmice, videlo se kod Markovog gola u 90+2. minutu.

– Upravo to. Koncentracija je bitna u svakoj fazi meča, a posebno u finišu. Rezultat toga je i taj pogodak koji mi zaista puno znači jer je prvi gol za Vojvodinu posle povrede. Posvećujem ga porodici i trenerima koji su bili uz mene. Kada prolaziš kroz takav period, važno je da imaš ljude koji su uz tebe i koji ti daju snagu da iz svega izađeš još jači. Zbog toga ovaj gol za mene ima posebnu vrednost.

Plan za nastavak sezone je kristalno jasan.

– Želim da nastavim da radim, da napredujem i da pomognem Vojvodini da ostvaruje što bolje rezultate. Naravno da bih voleo da bude još golova, ali mi je najvažnije da budem zdrav i da mogu da pružim maksimum na svakoj utakmici. Verujem u ovu ekipu i mislim da zajedništvom možemo mnogo toga da ostvarimo. Na meni je da nastavim da radim i da svaki put kada dobijem priliku pokažem koliko mi znači ovaj dres.

Da je Vojvodina porodica, najbolje se vidi iz Veličkovićeve poruke na kraju razgovora.

– U subotu je bila svadba našem fizioterapeutu Milošu Orliću. Želim njemu i njegovoj supruzi mnogo sreće u novom poglavlju života. Neka ih prate ljubav, zdravlje i sreća i želim im sve najbolje u zajedničkom životu – zaključio je sjajni mladi fudbaler "stare dame".