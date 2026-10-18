OD EVROGOLA ZA SRBIJU DO JUNAKA VOŠE! Veličković nastavlja da oduševljava!
- Marko Veličković je prvo dao evrogol za mladu reprezentaciju Srbije protiv Rusije, a zatim i pogodak za Vojvodinu protiv Radničkog 1923 za pobedu 2:0.
- Kaže da je ekipa pokazala zajedništvo i da mu gol u finišu mnogo znači jer je prvi za Vošu posle povrede.
- Ističe da želi da nastavi da napreduje, ostane zdrav i pomogne Vojvodini da beleži što bolje rezultate.
Gde je počeo u dresu Srbije, tu je nastavio za Vojvodinu. Marko Veličković pokazuje da bi ovo mogla da bude njegova sezona.
Prvo evrogol za mladu reprezentaciju Srbije na meču sa Rusijom, a zatim i pogodak protiv Radničkog 1923 kojim je zapečatio pobedu Voše (2:0) u utakmici 12. kola Mozzart Bet Super lige Srbije.
Na početku razgovora osvrnuli smo se na odličnu igru i pobedu Vojvodine.
– Imali smo jednu jako zahtevnu utakmicu, sa puno šansi na obe strane. Zajedništvo je iskočilo u prvi plan. Mislim da smo pokazali da možemo da se borimo jedni za druge i da je upravo to ono što nas krasi kao ekipu. U ovakvim utakmicama je veoma važno da ostanemo zajedno, da se bodrimo i da svako pruži maksimum za tim. To nam je na kraju donelo jako bitnu pobedu – počeo je priču Veličković.
Koliko je važna istrajnost u svakoj sekundi utakmice, videlo se kod Markovog gola u 90+2. minutu.
– Upravo to. Koncentracija je bitna u svakoj fazi meča, a posebno u finišu. Rezultat toga je i taj pogodak koji mi zaista puno znači jer je prvi gol za Vojvodinu posle povrede. Posvećujem ga porodici i trenerima koji su bili uz mene. Kada prolaziš kroz takav period, važno je da imaš ljude koji su uz tebe i koji ti daju snagu da iz svega izađeš još jači. Zbog toga ovaj gol za mene ima posebnu vrednost.
Plan za nastavak sezone je kristalno jasan.
– Želim da nastavim da radim, da napredujem i da pomognem Vojvodini da ostvaruje što bolje rezultate. Naravno da bih voleo da bude još golova, ali mi je najvažnije da budem zdrav i da mogu da pružim maksimum na svakoj utakmici. Verujem u ovu ekipu i mislim da zajedništvom možemo mnogo toga da ostvarimo. Na meni je da nastavim da radim i da svaki put kada dobijem priliku pokažem koliko mi znači ovaj dres.
Da je Vojvodina porodica, najbolje se vidi iz Veličkovićeve poruke na kraju razgovora.
– U subotu je bila svadba našem fizioterapeutu Milošu Orliću. Želim njemu i njegovoj supruzi mnogo sreće u novom poglavlju života. Neka ih prate ljubav, zdravlje i sreća i želim im sve najbolje u zajedničkom životu – zaključio je sjajni mladi fudbaler "stare dame".