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Dirljivi prizori u Sarajevu! Pred utakmicu Bosne i Partizana u dvorani Zetra upriličena je emotivna počast prerano preminulom Edinu Avdiću, slavnom sportskom novinaru i košarkaškom komentatoru koji je ostavio dubok trag u svetu košarke.

U znak sećanja na čoveka koji je u mladosti nosio dres Bosne, njegovoj supruzi i sinu uručen je dres sarajevskog kluba. Na video-bimu prikazan je i kratak film posvećen Avdiću, čime su se klubovi i navijači još jednom podsetili na njegovu ljubav prema košarci.

01:22 Omaž KK Bosna Edinu Avdiću Izvor: ArenaSport

Počast čoveku koji nikada neće biti zaboravljen

Avdić je bio mnogo više od poznatog glasa koji je prenosio najveće košarkaške utakmice. Bio je čovek koji je živeo za ovaj sport, a njegova povezanost sa Bosnom i Partizanom bila je dobro poznata ljubiteljima košarke.

00:29 Omaž KK Bosna Edinu Avdiću Izvor: ArenaSport

Sarajevski klub je i pre utakmice najavio svečanost u njegovu čast, uz emotivnu poruku koja najbolje oslikava koliko je Avdić značio ljudima iz kluba i navijačima.

"Večno u našim srcima. Čovek koji nikada neće biti zaboravljen", poručili su iz Bosne.

Upravo su Bosna i Partizan, dva kluba za koja je Avdić posebno navijao, na simboličan način odali počast čoveku koji je svojim znanjem, emocijom i prepoznatljivim komentarima obeležio brojne košarkaške trenutke.