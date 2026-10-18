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Loše vesti za Partizan! Crno-beli su ostali bez Tonjea Džekirija, koji je na utakmici protiv Fenerbahčea doživeo istegnuće abduktora. Klub se oglasio zvaničnim saopštenjem i potvrdio da centra očekuje pauza, što predstavlja ozbiljan udarac za ekipu uoči narednih izazova.

Džekiri je povredu zadobio tokom duela sa turskim velikanom, a sada mu predstoji period oporavka. Prema informacijama koje je objavio Partizan, kontrolni pregled biće obavljen za dve nedelje, kada će biti poznato više detalja o njegovom zdravstvenom stanju i mogućem povratku na parket.

Derbi bez Džekirija, problem za crno-bele

Ono što je već sada jasno jeste da Partizan u narednom periodu neće moći da računa na svog centra, a prema dostupnim informacijama, Džekiri će sigurno propustiti derbi.

Njegovo odsustvo predstavlja dodatni problem za stručni štab crno-belih, koji će morati da pronađe novo rešenje u reketu i raspodeli minutažu među igračima na centarskim pozicijama.

Za sada nije poznato koliko će tačno trajati pauza. Kontrola zakazana za dve nedelje trebalo bi da pruži jasniju sliku o toku oporavka i terminu povratka na teren.

1/4 Vidi galeriju Tonje Džekiri Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Partizan se oglasio

Klub je potvrdio da je Džekiri doživeo istegnuće abduktora i da ga očekuje pauza. Nakon kontrolnog pregleda biće utvrđen dalji plan oporavka.

Crno-beli će tako morati da se prilagode novonastaloj situaciji u važnom delu sezone, dok navijači čekaju nove informacije o stanju centra i njegovom povratku u tim.