UDARAC ZA PARTIZAN! Crno-beli ostali bez centra, DERBI SIGURNO PROPUŠTA! Klub se hitno oglasio i otkrio šta sledi!
- Tonje Džekiri je na utakmici protiv Fenerbahčea doživeo istegnuće abduktora i očekuje ga pauza.
- Partizan je saopštio da će kontrolni pregled biti obavljen za dve nedelje, kada će biti poznat dalji tok oporavka.
- Centar će sigurno propustiti derbi, što je dodatni problem za crno-bele u reketu.
Loše vesti za Partizan! Crno-beli su ostali bez Tonjea Džekirija, koji je na utakmici protiv Fenerbahčea doživeo istegnuće abduktora. Klub se oglasio zvaničnim saopštenjem i potvrdio da centra očekuje pauza, što predstavlja ozbiljan udarac za ekipu uoči narednih izazova.
Džekiri je povredu zadobio tokom duela sa turskim velikanom, a sada mu predstoji period oporavka. Prema informacijama koje je objavio Partizan, kontrolni pregled biće obavljen za dve nedelje, kada će biti poznato više detalja o njegovom zdravstvenom stanju i mogućem povratku na parket.
Derbi bez Džekirija, problem za crno-bele
Ono što je već sada jasno jeste da Partizan u narednom periodu neće moći da računa na svog centra, a prema dostupnim informacijama, Džekiri će sigurno propustiti derbi.
Njegovo odsustvo predstavlja dodatni problem za stručni štab crno-belih, koji će morati da pronađe novo rešenje u reketu i raspodeli minutažu među igračima na centarskim pozicijama.
Za sada nije poznato koliko će tačno trajati pauza. Kontrola zakazana za dve nedelje trebalo bi da pruži jasniju sliku o toku oporavka i terminu povratka na teren.
Partizan se oglasio
Klub je potvrdio da je Džekiri doživeo istegnuće abduktora i da ga očekuje pauza. Nakon kontrolnog pregleda biće utvrđen dalji plan oporavka.
Crno-beli će tako morati da se prilagode novonastaloj situaciji u važnom delu sezone, dok navijači čekaju nove informacije o stanju centra i njegovom povratku u tim.