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Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina osvojio je masters u Šangaju pošto je danas posle velikog preokreta pobedio zemljaka Rafaela Hodara rezultatom 2:1 (1:6, 7:6(7:5), 6:4) za dva sata i 28 minuta.

Posle Majorke i Čengdua, ovo je treća ATP titula za Davidoviča-Fokinu, a prva iz serije masters turnira.

Hodar je lako osvojio prvi set, pošto je napravio dva brejka a nijednom nije izgubio servis.

U drugom setu viđena je velika borba, u ranoj fazi seta je razmenjen po brejk. Kod rezultata 5:5 Hodar ne koristi dve vezane brejk lopte da prelomi meč, pa Davidovič Fokina uvodi set u taj-brejk i osvaja ga, pa je odlučivao treći set.

Davidovič Fokina u trećem setu stiže do brejka i čuva ga sve do kraja, pa je stigao do pobede i pehara.