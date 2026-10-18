BOSNA - PARTIZAN: Velika borba u Sarajevu! Šta se desilo sa crno-belima u drugoj četvrtini?! (POLUVREME)
Košarkaši Partizana u meču 4. kola Aba lige gostuju Bosni u Sarajevu. Oba tima su otvorila sezonu u regionalnom takmičenju sa po dve pobede.
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Poluvreme - 38:39
Očajna druga četvrtina Partizana. Da nije bilo trojke Stivensa u finišu drugog kvartala, crno-beli bi bili i u minusu.
Pajola promašuje dva bacanja
Italijan neprecizan dva puta sa linije penala, Tanasković ima takođe dva promašaja sa istog mesta.
17' - Crni minuti crno-belih
Bosna topi "plus osam" Partizana. Sada je 32:34, do kraja prvog poluvremena - tri minuta.
Kraj prvog kvartala, 20:24
Čini se da je razlika mogla da bude i veća za srpski tim, jer se igra Bosne raspala posle uvodna dva minuta.
Emotivne scene
Pred početak meča na parket je izašla porodica tragično preminulog Edina Avdića. Opširnije u posebnoj vesti.
9' - Potpuno druga slika
Domaći su poveli sa 8:0, ali od tada Partizan se pita za sve. Crno-beli vode 21:15, Tanasković je vezao četiri poena.
6' - Pajola nastavlja
Serija Partizana 15:4. Pajola pogađa za tri za preokret 12:15, posle šest minuta igre.
3' - Bosna u transu
Domaći tim vodi sa 8:0. Igraju sa mnoge energije na startu, dok Partizan deluje smušeno za sada.
Počeo je meč
Sudijska trojka iz Crne Gore, kao i na svim mečevima Aba lige - nepoznata imena za ljubitelje košarke u regionu.
Zetra - krcata!
Bosna će imati ogromnu podršku sa tribina. Dvorana je ispunjena da poslednjeg mesta.
Bosna ima dobar tim...
Predstavnik BiH u regionalnoj ligi "skockao" je jako dobar tim u ovoj sezoni i ima velike ambicije.