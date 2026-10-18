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14:52

Poluvreme - 38:39

Očajna druga četvrtina Partizana. Da nije bilo trojke Stivensa u finišu drugog kvartala, crno-beli bi bili i u minusu.

14:48

Pajola promašuje dva bacanja

Italijan neprecizan dva puta sa linije penala, Tanasković ima takođe dva promašaja sa istog mesta.

14:44

17' - Crni minuti crno-belih

Bosna topi "plus osam" Partizana. Sada je 32:34, do kraja prvog poluvremena - tri minuta.

14:37

Faktor Tanasković

Srpski reprezentativac je sjajan. Već je na devet poena, uz 4-4 iz igre.

14:31

13' - Mnogo grešaka...

... Na obe strane. Malo više domaćih, pa je zato na semaforu 23:28.

14:28

Kraj prvog kvartala, 20:24

Čini se da je razlika mogla da bude i veća za srpski tim, jer se igra Bosne raspala posle uvodna dva minuta.

14:26

Emotivne scene

Pred početak meča na parket je izašla porodica tragično preminulog Edina Avdića. Opširnije u posebnoj vesti.

Ne propustiteKošarkaSRCEPARAJUĆE SCENE PRED MEČ BOSNE I PARTIZANA! Zetra se poklonila EDINU AVDIĆU: Supruga i sin izašli na teren, emocije preplavile Sarajevo! (VIDEO)
Edin Avdić

14:19

9' - Potpuno druga slika

Domaći su poveli sa 8:0, ali od tada Partizan se pita za sve. Crno-beli vode 21:15, Tanasković je vezao četiri poena.

14:13

6' - Pajola nastavlja

Serija Partizana 15:4. Pajola pogađa za tri za preokret 12:15, posle šest minuta igre.

14:09

5' - Bude se crni-beli

Prvo Stivens za dva, pa Vildoza za tri i Lovernj sa penal - 12:9.

14:06

3' - Bosna u transu

Domaći tim vodi sa 8:0. Igraju sa mnoge energije na startu, dok Partizan deluje smušeno za sada.

14:02

Počeo je meč

Sudijska trojka iz Crne Gore, kao i na svim mečevima Aba lige - nepoznata imena za ljubitelje košarke u regionu.

13:55

Zetra - krcata!

Bosna će imati ogromnu podršku sa tribina. Dvorana je ispunjena da poslednjeg mesta.

13:34

Bosna ima dobar tim...

Predstavnik BiH u regionalnoj ligi "skockao" je jako dobar tim u ovoj sezoni i ima velike ambicije.

12:59

Penjaroja pred meč

"Očekuje nas teška utakmica i neće biti lako igrati u Sarajevu. Pobedili su poslednje dve utakmice, a takođe igraju i u Evrokupu. Imamo određenih problema sa povredama, ali smo spremni da sutra pružimo dobru partiju.", rekao je trener Partizana.