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Crno-beli traže pojačanje, a na radaru se našlo zvučno NBA ime! Džeremi Sohan (23), nekadašnji košarkaš San Antonija i Njujorka, ostao je bez angažmana u NBA ligi, a prema navodima košarkaških insajdera za njegove usluge zainteresovani su Partizan i Barselona!

Američki košarkaš Džeremi Sohan mogao bi da bude jedno od najzvučnijih imena koje će ove sezone stići u Evroligu. Nekadašnji deveti pik na NBA draftu privukao je pažnju evropskih klubova nakon što su Portland Trejlblejzersi odlučili da prekinu saradnju s njim, a među ekipama koje prate njegovu situaciju navodno su i beogradski Partizan i Barselona.

Za crno-bele bi eventualni dolazak Amerikanca bio značajan potez, posebno u trenutku kada ekipa ima problema sa povredama i potrebna su joj dodatna rešenja u rotaciji.

Džeremi Sohan Foto: Patrick McDermott / Getty images / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Arthur Dong / Xinhua News / Profimedia

NBA avantura završena, Evropa sve realnija opcija?

Sohan se u Portlandu zadržao kratko. U klub je stigao u avgustu, nakon epizode u Njujork Niksima sa kojima je postao NBA šampion, ali nije uspeo da se izbori za mesto u timu za novu sezonu.

Tokom predsezonskih utakmica pokazao je da može da doprinese na više načina. U četiri meča prosečno je beležio šest poena, 3,3 skoka i 3,1 asistenciju, uz 62,5 odsto šuta iz igre i četiri pogođene trojke iz pet pokušaja.

Ipak, to nije bilo dovoljno da ubedi stručni štab Portlanda da mu ponudi mesto u konačnom sastavu.

Sohan je prethodno nastupao za San Antonio Sparse, gde je pružao najbolje partije u NBA karijeri, dok je za Njujork Nikse igrao od februara. Sada bi, posle nekoliko godina u najjačoj ligi sveta, mogao da razmotri novu sredinu i drugačiji izazov.

Partizan i Barselona u trci za bivšeg NBA talenta?

Prema informacijama koje kruže među košarkaškim insajderima, Partizan i Barselona prate situaciju oko Sohana i mogli bi da razmotre njegov dolazak.

Za crno-bele bi takav potpis bio posebno zanimljiv jer je reč o igraču koji može da pokriva više pozicija, donosi energiju u odbrani i pomogne u skoku. Njegove fizičke predispozicije i iskustvo iz NBA lige mogli bi da budu značajan adut u evropskoj košarci.

Ipak, zasad nema potvrde da je dogovor postignut, pa ostaje da se vidi da li će interesovanje prerasti u konkretnu ponudu.

Crno-belima potrebna pojačanja

Partizan se suočava sa kadrovskim problemima zbog povreda nekoliko igrača, među kojima su Tonje Džekiri, Derik Vilis i Vanja Marinković, pa bi dolazak novog košarkaša mogao da bude važan za nastavak sezone.

Ukoliko bi Sohan zaista stigao u Beograd, Partizan bi dobio mladog igrača sa NBA iskustvom i potencijalom da se nametne u Evroligi.

Navijačima crno-belih ostaje da sačekaju rasplet, dok se kao potencijalna konkurencija pominje i Barselona. Jedno je sigurno, ukoliko se pojavi prava prilika na tržištu, Partizan će pokušati da je iskoristi.

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Poraz Partizana Izvor: MONDO