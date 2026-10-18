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Barselona je razbila Betis u Sevilji (5:2) i nastavila pobednički niz u prvenstvu, ali je trener Hansi Flik imao ozbiljan razlog za zabrinutost!

Umesto da posle ubedljivog trijumfa uživa u novim bodovima, nemački stručnjak suočio se sa pravom glavoboljom - čak trojica defanzivaca prijavila su povrede pred važan okršaj sa Pari Sen Žermenom u Ligi šampiona!

Katalonci su u derbiju protiv Betisa slavili rezultatom 5:2 i tako stigli do devete uzastopne pobede u prvenstvu. Ponovo je blistao mladi Lamin Jamal, koji je postigao spektakularan gol i upisao asistenciju, zbog čega je zasluženo proglašen za igrača utakmice.

Ipak, iza ubedljivog rezultata krila se mnogo ozbiljnija priča. Flik je nakon meča dobio loše vesti iz medicinskog tima, a situacija u odbrani Barselone počela je ozbiljno da zabrinjava.

Povrede se ređale jedna za drugom, Flik na mukama!

Problemi su počeli pred kraj prvog poluvremena, kada je Đerar Martin dobio nezgodan udarac. Flik nije želeo da rizikuje, pa je na poluvremenu napravio izmenu i na teren poslao Erika Garsiju.

Međutim, ni tu nije bio kraj problemima! U završnici utakmice povredio se i Garsija, koji nije mogao da nastavi meč. Barselona je zbog toga sudijsku nadoknadu odigrala sa desetoricom fudbalera.

A onda je stigla još jedna loša vest. Francuski defanzivac Žil Kunde osetio je nelagodnost pred kraj susreta, a teren je napustio šepajući.

Tek nakon lekarskih pregleda biće poznato koliko su povrede ozbiljne i da li će neko od njih morati da propusti naredni meč.

1/14 Vidi galeriju Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Odbrana Barselone desetkovana pred PSŽ!

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je Barselona i ranije imala problema u poslednjoj liniji. Andreas Kristensen je već van stroja zbog povrede, pa bi novi izostanci mogli dodatno da zakomplikuju planove nemačkog stručnjaka.

Ukoliko se potvrdi da Martin, Garsija i Kunde neće biti spremni za naredni meč, Flik će imati veoma ograničen izbor defanzivaca.

Među igračima na koje bi mogao da računa nalaze se Pau Kubarsi, Žoao Kanselo, Ćavi Espart i Alehandro Balde.

Pred Kataloncima je izuzetno važan izazov, pošto ih očekuje duel sa Pari Sen Žermenom u Ligi šampiona. Flik će se zato nadati da povrede nisu ozbiljne i da će mu lekarski tim staviti na raspolaganje što veći broj igrača.

Nevreme napravilo dodatni haos!

Kao da problemi sa povredama nisu bili dovoljni, Barselona je nakon gostovanja u Sevilji morala da se suoči i sa neplaniranim komplikacijama u putovanju.

Zbog nevremena na aerodromu El Prat, ekipa nije mogla da se vrati u Barselonu prema prvobitnom planu, pa je neočekivano prenoćila u Sevilji.

Povratak kući odložen je za naredni dan, a igrače koji su prijavili probleme sa povredama očekivali su lekarski pregledi.

Vremena za predah gotovo da nema, jer je već narednog dana planiran put u Pariz, gde Barselonu čeka duel sa PSŽ-om.

Katalonci su tako posle velike pobede nad Betisom dobili i ozbiljnu glavobolju. Flik sada čeka rezultate pregleda, svestan da bi stanje u odbrani moglo da bude jedan od ključnih faktora pred evropski okršaj.