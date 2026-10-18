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Spektakl u Edmontonu! Majk Malot oduševio je domaću publiku na priredbi UFC Fight Night 291, pošto je u drugoj rundi razornim udarcem kolenom nokautirao Hoakina Baklija i upisao petu uzastopnu pobedu!

Publika u dvorani "Rodžers Plejs" u Edmontonu imala je priliku da vidi završnicu za pamćenje. Kanadski velteraš Majk Malot priredio je pravi šou pred domaćim navijačima, a njegov nokaut nad opasnim Amerikancem Hoakinom Baklijem brzo je postao glavna tema među ljubiteljima MMA sporta.

Kolenom ga pogodio pravo u bradu!

Posle prilično izjednačene prve runde, u kojoj su oba borca strpljivo čekala pravi trenutak za napad, odlučujući udarac stigao je sredinom druge deonice.

Bakli je krenuo napred, ali je Malot sjajno pročitao njegovu nameru i munjevito reagovao. Kanađanin je podigao koleno i pogodio rivala pravo u bradu, a udarac je bio toliko snažan da je Amerikancu iz usta izletela zaštitna guma.

Bakli je odmah izgubio ravnotežu i pao na pod, a Malot je zadao još jedan udarac pre nego što je sudija utrčao i prekinuo borbu.

Nagrada od 100.000 dolara za nokaut večeri!

Malot je tako stigao do pete uzastopne pobede i potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi. Ipak, osim trijumfa pred domaćom publikom, Kanađanin je imao još jedan razlog za slavlje.

Za spektakularan završetak borbe nagrađen je bonusom od čak 100.000 dolara za izvedbu večeri.

Snimak nokauta ubrzo se proširio društvenim mrežama, a ljubitelji UFC-a komentarisali su preciznost i tajming kojim je Malot završio meč.

Za kanadskog borca ovo je bila noć za pamćenje, dok će Bakli morati da se oporavi od teškog poraza i razmotri naredne korake u svojoj karijeri.