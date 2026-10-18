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Jedna je od najvećih teniserki svih vremena, žena koja je menjala istoriju sporta i otvoreno govorila o svojoj seksualnoj orijentaciji u vreme kada je to moglo da znači gubitak sponzora i ozbiljne posledice po karijeru.

Ipak, Martina Navratilova nije privlačila pažnju javnosti samo neverovatnim uspesima na teniskim terenima već i svojim privatnim životom, posebno ljubavnom pričom sa nekadašnjom misicom Julijom Lemigovom, čija je prošlost obeležena porodičnom tragedijom i nizom kontroverzi.

Julija Lemigova i Martina Navratilova Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Dok Martina danas uživa status sportske legende, život njene supruge obeležili su i poslovni uspesi, porodična tragedija i jedan od najintrigantnijih slučajeva ubistva u Evropi.

Bila je poslednja mis SSSR-a, izgradila je uspešan biznis, a iza glamura i luksuza krije se porodična tragedija koja nikada nije dobila konačan epilog. Smrt njenog sina i ubistvo nekadašnjeg partnera, francuskog finansijera Edvarda Sterna.

Od teniske legende do ljubavi sa Ruskinjom

Martina Navratilova decenijama je bila simbol vrhunskog tenisa. Tokom karijere rušila je rekorde, osvajala najveće turnire i pomerala granice u sportu. Kada je početkom osamdesetih javno govorila o svojoj seksualnoj orijentaciji, suočila se sa osudama i gubitkom dela sponzorskih ugovora, ali je vremenom postala jedna od najznačajnijih figura u borbi protiv predrasuda.

Godine 2014. ponovo je dospela u centar pažnje kada je tokom US opena zaprosila svoju dugogodišnju partnerku Juliju Lemigovu. Par se venčao 15. decembra iste godine u Njujorku.

Njihova veza privukla je veliko interesovanje javnosti, a posebno je intrigirala prošlost žene koja je osvojila srce slavne teniserke.

1/6 Vidi galeriju Martina Navratilova i Julija Lemigova Foto: Profimedia

Poslednja mis SSSR-a i uspešna poslovna žena

Julija Lemigova rođena je u Sovjetskom Savezu, a svetsku pažnju privukla je početkom devedesetih. Ponela je titulu mis SSSR-a, a 1991. godine predstavljala je svoju zemlju na izboru za Mis univerzuma, gde je zauzela mesto druge pratilje.

Osim sveta lepote, privlačili su je biznis i finansije. Radila je u bankarskom sektoru u Ženevi, a kasnije se okrenula preduzetništvu i industriji lepote. Izgradila je posao povezan sa luksuznom kozmetikom i velnes uslugama.

Ipak, njena privatna priča dobila je mračan obrt tokom veze sa francuskim finansijerom Edvardom Sternom, jednim od najbogatijih i najuticajnijih ljudi u Francuskoj.

Misteriozna smrt bebe

Julija je tokom devedesetih bila u vezi sa Sternom, koji je poticao iz veoma bogate francuske bankarske porodice. Njihov odnos bio je turbulentan, a u medijskim izveštajima opisivani su i problemi sa poverenjem i ljubomorom.

Godine 1999. dobili su sina Maksimilijana. Međutim, samo nekoliko meseci nakon njegovog rođenja dogodila se tragedija koja će zauvek obeležiti Julijin život.

Bebi je iznenada pozlilo u Parizu. Uprkos pokušajima lekara da je spasu, dete je preminulo. U izveštajima o slučaju pominjane su teške povrede i pitanja u vezi sa okolnostima smrti.

Istraga je obuhvatila više osoba iz dečakovog okruženja, uključujući njegove roditelje i dadilju. Ipak, niko nije optužen za njegovu smrt, a slučaj je ostao nerazjašnjen.

U javnosti su se godinama pojavljivale različite teorije o tome šta se dogodilo, ali one nikada nisu dobile sudsku potvrdu. Smrt sina bila je težak udarac za Juliju, a njen odnos sa Sternom kasnije se završio.

Ubistvo koje je šokiralo Evropu

Nekoliko godina kasnije, ime Edvarda Sterna ponovo se našlo na naslovnim stranama, ovoga puta zbog ubistva koje je potreslo francusku i švajcarsku javnost.

Stern je 2005. godine pronađen mrtav u svom stanu u Ženevi. Bio je ubijen sa četiri hica, a okolnosti zločina izazvale su ogromnu pažnju medija. U trenutku smrti nosio je pripijeno odelo od lateksa, detalj koji je dodatno podstakao interesovanje javnosti za njegov privatni život.

Za ubistvo je bila odgovorna Sesil Brosar, žena sa kojom je Stern bio u intimnoj vezi. Prema izveštajima sa suđenja, između njih je došlo do sukoba, a u pozadini zločina pominjani su novac i njihov komplikovan odnos.

Brosarova je priznala ubistvo, a 2009. godine osuđena je na osam godina zatvora.

Slučaj je izazvao brojne reakcije zbog Sternovog bogatstva, poslovnih veza i intimnog života. U medijima su se pojavile i spekulacije o tome da li je ubistvo moglo da otkrije druge tajne iz njegovog okruženja, ali za tvrdnje o organizovanom zataškavanju nije utvrđen pouzdan dokaz.

Da li je ubistvo Sterna moglo da otkrije istinu o smrti sina?

Smrt Maksimilijana nastavila je da izaziva pitanja i nakon Sternovog ubistva. U pojedinim medijskim izveštajima pominjani su navodni propusti u dokumentaciji i nedoumice u vezi sa medicinskim nalazima.

Pojavljivale su se i spekulacije da bi ljudi iz Sternovog okruženja mogli da poseduju informacije o tragediji. Međutim, nije dokazano da su njegovo ubistvo i smrt deteta bili povezani.

Tako je priča o Julijinoj porodičnoj tragediji ostala bez konačnog odgovora koji bi razrešio sve sumnje. Iza bogatstva, glamura i života među evropskom elitom ostala su pitanja na koja javnost nikada nije dobila pouzdane odgovore.

Martina joj je donela novu ljubav i porodičnu sreću

Posle svega što je prošla, Julija je novi životni oslonac pronašla u Martini Navratilovoj. Njihovo poznanstvo preraslo je u ljubav, a 2014. godine odlučile su da ozvaniče svoju vezu brakom.

Julija iz ranijeg perioda života ima dve ćerke, Viktoriju i Emu, koje Martina i ona zajedno odgajaju. Njihova porodica danas predstavlja važan deo privatnog života teniske legende.

Lemigova je u ranijim intervjuima govorila o tome kako se njihov odnos razvijao i kako su ćerke prihvatile Martinu.

"Nisam bila ljubitelj tenisa, ali sam znala ko je ona", ispričala je Julija govoreći o njihovom upoznavanju. Njihovi prvi razgovori bili su spontani, a bliskost se vremenom pretvorila u ljubav.

Govoreći o ćerkama, objasnila je da su sa njima otvoreno razgovarale o svom odnosu kada su se pojavila pitanja i zadirkivanja u školi.

Njihov brak, međutim, nije uvek bio bez izazova. Julija je 2025. govorila o teškom periodu kroz koji su prolazile, ali su kasnije isticale da su razgovorom i međusobnim razumevanjem uspele da prevaziđu bračnu krizu.

Martina i Julija su i danas zajedno, a njihova ljubavna priča traje više od decenije. Za Juliju je život sa slavnom teniserkom označio novo poglavlje nakon teških ličnih iskustava.