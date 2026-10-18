RASPORED I SATNICA MEČEVA SRPSKIH BOKSERA I BOKSERKI NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Mlade nade našeg sporta na velikoj sceni
Mladi bokseri i bokserke reprezentacije Srbije nastupaju na Evropskom prvenstvu U15 u boksu, koje se održava u turskom Trabzonu.
Naši reprezentativci izlaze u ring u narednim danima, a pred njima su mečevi protiv takmičara iz Ukrajine, Rumunije, Azerbejdžana, Irske, Nemačke, Jermenije, Estonije, Italije i Austrije.
U nastavku je pregled rasporeda borbi srpskih reprezentativaca, sa imenima protivnika, kategorijama i brojem pobeda potrebnih za plasman u polufinale.
DEVOJČICE
46 kg – Mia Kerošević
- Datum: 20. oktobar
- Ring B, treći meč
- Okvirno vreme: 11.30 časova
- Protivnica: Jelizaveta Andriuščenko (Ukrajina)
- Potrebno pobeda do medalje: 1
48 kg – Nina Damjanović
- Datum: 21. oktobar
- Ring A, drugi meč
- Okvirno vreme: 15.45 časova
- Protivnica: Vladislava Šutska (Ukrajina)
- Potrebno pobeda do medalje: 1
60 kg – Mia Topić
- Datum: 18. oktobar
- Ring B, četvrti meč
- Okvirno vreme: 16.15 časova
- Protivnica: Anhelina Nemerovčenko (Ukrajina)
- Potrebne pobede do medalje: 2
DEČACI
40 kg – Ostoja Drulović
- Datum: 20. oktobar
- Ring B, deseti meč
- Okvirno vreme: 13.15 časova
- Protivnik: Fabian Mateo Jipeanu (Rumunija)
- Potrebne pobede do medalje: 2
42 kg – Petar Radivojević
- Datum: 20. oktobar
- Ring A, deveti meč
- Okvirno vreme: 17.30 časova
- Protivnik: Humbat Almazov (Azerbejdžan)
- Potrebne pobede do medalje: 2
44 kg – Maksim Kovačević
- Datum: 19. oktobar
- Ring A, četvrti meč
- Okvirno vreme: 11.45 časova
- Protivnik: Rian Branagan (Irska)
- Potrebne pobede do medalje: 2
46 kg – Haso Emrović
- Datum: 19. oktobar
- Ring A, četvrti meč
- Okvirno vreme: 16.15 časova
- Protivnik: David Fridrih Hans Riemp Bonila (Nemačka)
- Potrebne pobede do medalje: 2
52 kg – Lazar Jovanović
- Datum: 18. oktobar
- Ring A, osmi meč
- Okvirno vreme: 17.15 časova
- Protivnik: Sargsian Romik (Jermenija)
- Potrebne pobede do medalje: 3
54 kg – Uroš Popović
- Datum: 18. oktobar
- Ring B, sedmi meč
- Okvirno vreme: 12.30 časova
- Protivnik: Martin Ulitjonok (Estonija)
- Potrebne pobede do medalje: 3
57 kg – Gavrilo Savić
- Datum: 19. oktobar
- Ring A, dvanaesti meč
- Okvirno vreme: 18.15 časova
- Protivnik: Manukian Gevorg (Jermenija)
- Potrebne pobede do medalje: 2
70 kg – Luka Maksimović
- Datum: 18. oktobar
- Ring B, petnaesti meč
- Okvirno vreme: 19.00 časova
- Protivnik: Diego Gaetano Pio Mastrorilo (Italija)
- Potrebne pobede do medalje: 2
75 kg – Mihajlo Jovanović
- Datum: 18. oktobar
- Ring B, četrnaesti meč
- Okvirno vreme: 14.15 časova
- Protivnik: Niko Sebaher (Austrija)
- Potrebne pobede do medalje: 2
Pred našim mladim sportistima su važni izazovi i prilika da dostojno predstave Srbiju na evropskoj sceni. Svaki meč donosi novo iskustvo, a borbenost, disciplina i sportski duh biće ključni u nastavku takmičenja.