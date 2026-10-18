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Mladi bokseri i bokserke reprezentacije Srbije nastupaju na Evropskom prvenstvu U15 u boksu, koje se održava u turskom Trabzonu.

Naši reprezentativci izlaze u ring u narednim danima, a pred njima su mečevi protiv takmičara iz Ukrajine, Rumunije, Azerbejdžana, Irske, Nemačke, Jermenije, Estonije, Italije i Austrije.

U nastavku je pregled rasporeda borbi srpskih reprezentativaca, sa imenima protivnika, kategorijama i brojem pobeda potrebnih za plasman u polufinale.

DEVOJČICE

46 kg – Mia Kerošević

- Datum: 20. oktobar

- Ring B, treći meč

- Okvirno vreme: 11.30 časova

- Protivnica: Jelizaveta Andriuščenko (Ukrajina)

- Potrebno pobeda do medalje: 1

48 kg – Nina Damjanović

- Datum: 21. oktobar

- Ring A, drugi meč

- Okvirno vreme: 15.45 časova

- Protivnica: Vladislava Šutska (Ukrajina)

- Potrebno pobeda do medalje: 1

60 kg – Mia Topić

- Datum: 18. oktobar

- Ring B, četvrti meč

- Okvirno vreme: 16.15 časova

- Protivnica: Anhelina Nemerovčenko (Ukrajina)

- Potrebne pobede do medalje: 2

DEČACI

40 kg – Ostoja Drulović

- Datum: 20. oktobar

- Ring B, deseti meč

- Okvirno vreme: 13.15 časova

- Protivnik: Fabian Mateo Jipeanu (Rumunija)

- Potrebne pobede do medalje: 2

42 kg – Petar Radivojević

- Datum: 20. oktobar

- Ring A, deveti meč

- Okvirno vreme: 17.30 časova

- Protivnik: Humbat Almazov (Azerbejdžan)

- Potrebne pobede do medalje: 2

44 kg – Maksim Kovačević

- Datum: 19. oktobar

- Ring A, četvrti meč

- Okvirno vreme: 11.45 časova

- Protivnik: Rian Branagan (Irska)

- Potrebne pobede do medalje: 2

46 kg – Haso Emrović

- Datum: 19. oktobar

- Ring A, četvrti meč

- Okvirno vreme: 16.15 časova

- Protivnik: David Fridrih Hans Riemp Bonila (Nemačka)

- Potrebne pobede do medalje: 2

52 kg – Lazar Jovanović

- Datum: 18. oktobar

- Ring A, osmi meč

- Okvirno vreme: 17.15 časova

- Protivnik: Sargsian Romik (Jermenija)

- Potrebne pobede do medalje: 3

54 kg – Uroš Popović

- Datum: 18. oktobar

- Ring B, sedmi meč

- Okvirno vreme: 12.30 časova

- Protivnik: Martin Ulitjonok (Estonija)

- Potrebne pobede do medalje: 3

57 kg – Gavrilo Savić

- Datum: 19. oktobar

- Ring A, dvanaesti meč

- Okvirno vreme: 18.15 časova

- Protivnik: Manukian Gevorg (Jermenija)

- Potrebne pobede do medalje: 2

70 kg – Luka Maksimović

- Datum: 18. oktobar

- Ring B, petnaesti meč

- Okvirno vreme: 19.00 časova

- Protivnik: Diego Gaetano Pio Mastrorilo (Italija)

- Potrebne pobede do medalje: 2

75 kg – Mihajlo Jovanović

- Datum: 18. oktobar

- Ring B, četrnaesti meč

- Okvirno vreme: 14.15 časova

- Protivnik: Niko Sebaher (Austrija)

- Potrebne pobede do medalje: 2

01:50 Bokserski klub Crvena zvezda Izvor: Kurir