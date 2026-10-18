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Sportsko popodne koje je trebalo da bude ispunjeno dečjom grajom, fudbalom i navijanjem pretvorilo se u nezapamćenu tragediju!

Dve osobe, među kojima je šestogodišnji dečak, izgubile su život kada je pikap uleteo na fudbalski teren tokom utakmice u američkom gradu Vičiti, u saveznoj državi Kanzas. Još 11 ljudi završilo je u bolnicama, a među povređenima je i petoro dece.

Stravičan incident dogodio se u subotu popodne u sportskom kompleksu "Scheels Stryker Sports Complex", gde su se održavale utakmice mlađih fudbalskih kategorija. Prema informacijama američkih medija, hitne službe počele su da primaju pozive oko 15.25 po lokalnom vremenu, nakon što je vozilo ušlo na teren i udarilo više ljudi.

Među stradalima su šestogodišnji dečak i 35-godišnji muškarac. Obojica su iz grada Mekfersona, a policija je potvrdila da su preminuli na licu mesta.

Među povređenima i deca uzrasta od pet do devet godina

Bilans nesreće dodatno potresa činjenica da su se na terenu i oko njega nalazile porodice koje su došle da gledaju dečje fudbalske utakmice.

Prema podacima koje su objavili američki mediji, među 11 povređenih nalazi se petoro dece, uzrasta od pet do devet godina, kao i odrasli starosti od 28 do 68 godina. Deset osoba zadobilo je povrede u samom incidentu, dok je još jedna osoba zbrinuta zbog zdravstvenog problema koji nije bio posledica direktnog udara.

Lokalni mediji preneli su da su nadležni očekivali da će povređeni preživeti, ali potpuni podaci o njihovom daljem stanju nisu objavljeni u svim izveštajima.

Vozačica privedena, policija istražuje šta se dogodilo

Za volanom pikapa nalazila se 34-godišnja žena iz Kanzasa, koja je nakon nesreće privedena. Prema dosadašnjim informacijama, u vozilu su se nalazila i dva maloletnika, a vozačica je, kako je saopštila policija, sarađivala sa istražiteljima.

Američki mediji navode da je žena imala dete koje je učestvovalo na utakmici u istom sportskom kompleksu, ali ne na terenu na kojem se dogodila nesreća.

Ipak, ključno pitanje i dalje nema odgovor: kako je vozilo završilo na fudbalskom terenu i zbog čega je došlo do tragedije? Policija istražuje okolnosti, a za sada nema potvrde da je reč o namernom činu. Istražitelji prikupljaju i snimke svedoka kako bi rekonstruisali događaje.

Grad zavijen u crno

Tragedija je potresla Vičitu i čitavu lokalnu zajednicu. Gradonačelnica Lili Vu izrazila je saučešće porodicama stradalih i opisala događaj kao srceparajući dan za grad.

Policija je pohvalila građane koji su odmah pritekli u pomoć povređenima, pre dolaska hitnih službi. Zbog tragedije su sportske aktivnosti u kompleksu obustavljene, a nadležni nastavljaju istragu.

Porodice su tog dana došle da podrže decu i uživaju u fudbalu. Umesto uobičajenog sportskog druženja, dočekala ih je tragedija čije okolnosti tek treba da budu razjašnjene.