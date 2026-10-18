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Fudbaleri Real Madrida ponovo su u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog dešavanja na terenu!

Privatna zabava koju je, prema navodima koji kruže društvenim mrežama, organizovao Vinisijus Žunior u svojoj vili u Madridu izazvala je pravu buru, a u centru priče našao se i engleski reprezentativac Džud Belingem!

1/7 Vidi galeriju Džud Belingem u dresu Reala Foto: Screenshot, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema glasinama koje je objavio brazilski portal "LeoDijas", Vinisijus je organizovao privatnu žurku na kojoj je ugostio nekoliko devojaka. Među prisutnima je, navodno, bio i Belingem, ali se tvrdi da je fudbaler Reala napustio zabavu pre njenog završetka.

Ipak, najveću pažnju privukle su spekulacije o njegovom privatnom životu.

U opisu snimka koji kruži internetom navodi se da je Belingem navodno viđen kako se ljubi sa ženom koja nije njegova partnerka, Ešli Kastro.

Društvenim mrežama proširio se i video na kojem se, prema opisu objave, vide devojke kako napuštaju luksuznu vilu.

Priča je brzo privukla pažnju navijača Reala, koji na društvenim mrežama raspravljaju o navodnom okupljanju i mogućim posledicama po fudbalere. Ipak, zasad nema zvaničnog saopštenja Vinisijusa ili Belingema koje bi razjasnilo detalje događaja.

Da li je na pomolu pravi skandal koji bi mogao da uzdrma svlačionicu Reala ili je cela priča dobila mnogo veće razmere nego što zaslužuje? Dok se čekaju konkretniji odgovori, jedno je sigurno - glasine su već zapalile društvene mreže, a u centru pažnje našli su se Vinisijus Žunior i Džud Belingem.

Ostaje da se vidi da li će se pojaviti novi detalji koji će rasvetliti šta se zaista dogodilo iza zatvorenih vrata.