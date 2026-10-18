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Fudbaleri Partizana gostuju danas Železničaru iz Pančeva u utakmici 12. kola Mozzart Bet Superlige Srbije, a duel je na programu od 18.30 časova na stadionu SC Mladost u Pančevu.

Železničar je pred ovaj susret četvrti na tabeli sa 17 bodova, dok Partizan zauzima deseto mesto sa 11 osvojenih bodova, uz utakmicu manje od Pančevaca.

Posebnu pažnju privlače i kladioničarske kvote, koje prema ponuđenim vrednostima daju prednost domaćinu.

Kvota na pobedu Železničara, odnosno „keca“, iznosi 2,20, dok se trijumf Partizana, odnosno „dvojka“, plaća 2,90. Nerešen ishod donosi koeficijent 3.55.

Ne pamti se da je Partizan bio u ovakvom položaju na bilo kom gostovanju u ligi izuzimajući meč sa Zvezdom.

Domaćin u meč ulazi posle ubedljive pobede nad Zemunom rezultatom 3:0, dok je Partizan u prethodnom prvenstvenom kolu savladao Novi Pazar sa 1:0. Izabranici crno-belih žele da se pomaknu iz donjeg dela tabele, ali ih čeka rival koji igra sjajno...

Zanimljivo je da je Partizan slavio u poslednjem međusobnom duelu, odigranom 18. aprila ove godine, kada je bilo 2:1. Ipak, prethodni susret u Beogradu, u novembru 2025, pripao je Železničaru, koji je slavio sa 3:1. Utakmicu će suditi Stefan Jeknić, dok će u VAR sobi biti Milan Mitić.