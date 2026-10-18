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Nenad Stefanović, trener Igokee, nije krio nezadovoljstvo nakon poraza od Cedevita Olimpije u Laktašima. Ljubljančani su slavili rezultatom 93:81 u utakmici koja je ušla u istoriju ABA lige po ukupnom broju slobodnih bacanja i napravljenih prekršaja.

Na meču je dosuđeno čak 69 faulova, dok su dva tima zajedno izvela 84 slobodna bacanja, što dovoljno govori o specifičnom toku susreta. Pravdu su delili Vojkan Živković, Vladimir Mihailovikj i Mohamed Alkurdi.

Strateg Igokee čestitao je rivalu na pobedi, ali je potom opširno govorio o sudijskom kriterijumu i problemima sa kojima se njegova ekipa suočava u regionalnom takmičenju.

"Čestitam ekipi Cedevita Olimpije na pobedi. Mislim da u ovom nekom ludilu koje je bilo danas da su se bolje snašli. Uradili smo dobar posao u pripremi utakmice, kao protiv Albe. Visoke igrače smo ponovo dobro napadali i opteretili, ali mi se čini da nismo do kraja materijalizovali našu prednost. Naročito u prvom poluvremenu, dosta promašenih slobodnih bacanja, zakucavanja, laganih situacija", rekao je Stefanović.

Posebno je ukazao na broj slobodnih bacanja koja su protivnici njegovog tima izvodili u prethodnim susretima u Laktašima.

"Nakon toga, stvarno ne bih mogao puno da pričam o košarci. Znam da su se prošle godine izvlačili neki podaci koliko u kom takmičenju se šutira bacanja. Evo, ja ću vam reći tačno, da u Laktašima su naši protivnici za tri utakmice izveli 109 slobodnih bacanja. Utakmica treći put izlazi na dva i po sata, gde imamo zbirno 90 slobodnih bacanja na utakmici".

Stefanović je zatim uporedio situaciju u ABA ligi sa utakmicama koje njegov tim igra u FIBA Ligi šampiona, ističući da je razlika u broju slobodnih bacanja za njega teško objašnjiva.

"Moram da dam podatak da u Ligi šampiona u dva kola koje smo odigrali zbirno u ta dva meča naši rivali nisu šutnuli koliko danas Cedevita Olimpija. Nisam siguran da će do kraja takmičenja u FIBA Ligi šampiona gde imamo još četiri utakmice da će naši protivnici preći 100 slobodnih bacanja, a neće biti ni toliko".

Strateg Igokee naglasio je da do sada nije želeo da javno komentariše suđenje, čak ni nakon prethodnih utakmica, ali da mu je sve teže da pronađe način na koji bi njegova ekipa mogla da se prilagodi kriterijumu u regionalnom takmičenju.

"Stvarno je jako teško igrati. Nisam pričao ni posle prve utakmice kad smo pobedili, namerno nisam hteo posle Borca da ne bude da se ne priča o pobedi Borca kao što su radili neki pojedinci kad se izgubi. Međutim, stvarno je degutantno komentarisati, 109 slobodnih bacanja…"

"Ja ne znam šta da radim u gostima, kako da se prilagodimo i kako da igramo, je ovo je van svake pameti. Naročito je teško za nas, jer u dva druga takmičenja imamo totalno drugačiji kriterijum na koji smo prošle godine uspeli da se naviknemo. Ovo ovako ako se nastavi, obaraćemo mnoge rekorde do kraja sezone".

Uprkos nezadovoljstvu zbog suđenja i poraza, Stefanović je konferenciju završio porukom podrške svojim igračima. Posebno je istakao probleme sa povredama i izostanke dvojice iskusnih košarkaša, Strahinje Gavrilovića i Dragana Milosavljevića.

Ponosan sam na moj tim, ostali smo zajedno, igramo bez Strahinje Gavrilovića već mesec dana. Bez Dragana Milosavljevića danas kojeg su ukočila leđa. To su naša dva najiskusnija igrača, koja baš u ovim utakmicama treba da donesu to šta nama fali, malo nekog iskustva. Verujem u ove momke, dobro radimo, druga sezona je pred nama. Cilj nam je da budemo najbolji na kraju i siguran sam da će to tako biti”, rekao je Stefanović.