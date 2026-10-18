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Fudbaleri Real Madrida savladali su Sevilju rezultatom 4:1 u devetom kolu LaLige i tako na najbolji način najavili veliki „El Klasiko“, koji je na programu za sedam dana u Barseloni.

Madriđani su odigrali sjajan meč, a mrežu gostiju načeo je Arda Guler u 30. minutu. Kilijan Mbape je u 37. povisio na 2:0, a potom je u 63. minutu realizovao penal panjenkom.

Sevilja je preko Buena smanjila zaostatak u 80. minutu, ali je samo dva minuta kasnije Diomande postavio konačnih 4:1.

Real je sada treći na tabeli sa 21 bodom, šest manje od vodeće Barselone, dok je Sevilja šesta sa 14 bodova.

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