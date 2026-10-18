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Barselona je ubedljivo pobedila Betis rezultatom 5:2 u Sevilji u subotu uveče, nastavivši svoj savršen niz pobeda sa devetom pobedom u isto toliko ligaških utakmica, ali se nakon velike pobede suočila sa neočekivanim problemom.

Zbog lošeg vremena u Kataloniji, planirani povratni let je otkazan, pa je tim Hansija Flika morao da provede dodatnu noć u Sevilji.

1/6 Vidi galeriju FK Barselona Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Katalonci su trebalo da se vrate kući nakon pobede nad Betisom i počnu pripreme za ključni susret Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

Međutim, vremenski uslovi su poremetili njihove planove. Let je prvo kasnio više od dva sata, a zatim je otkazan.

Barselona je potvrdila da će ekipa ostati u Sevilji preko noći zbog lošeg vremena. Igrači su se vratili u hotel u kojem su odseli pre utakmice, a trener Flik je morao da prilagodi svoj plan rada za nedelju.

Barselona je trebalo da se vrati u Kataloniju u nedelju, nakon čega je trebalo da nastavi pripreme za gostovanje kod PSŽ-a u Ligi šampiona.

Utakmica u Parizu igra se u utorak od 21.00, a katalonski tim bi trebalo da u ponedeljak odradi poslednji trening pred evropski ispit.