Francuski mediji su preneli da će se 24-godišnji Portugalac na teren vratiti posle reprezentativne pauze sredinom novembra
Fudbal
FUDBALER PARII SEN ŽERMENA MORA NA PAUZU: Nuno Mendeš mora na oporavak zbog povrede butnog mišića
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Fudbaler Pari Sen Žermena Nuno Mendeš mora na pauzu zbog povrede butnog mišića leve noge, saopštio je danas dvostruki uzastopni prvak Evrope.
"Pošto je povredio levu butinu tokom utakmice protiv Strazbura, Nuno Mendeš neće biti dostupan narednih nekoliko nedelja", stoji u klupskoj objavi.
Pari Sen Žermen - Monako Foto: Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia
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Francuski mediji su preneli da će se 24-godišnji Portugalac na teren vratiti posle reprezentativne pauze sredinom novembra.
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