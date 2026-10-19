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Fudbaler Pari Sen Žermena Nuno Mendeš mora na pauzu zbog povrede butnog mišića leve noge, saopštio je danas dvostruki uzastopni prvak Evrope.

"Pošto je povredio levu butinu tokom utakmice protiv Strazbura, Nuno Mendeš neće biti dostupan narednih nekoliko nedelja", stoji u klupskoj objavi.

Pari Sen Žermen - Monako Foto: Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

 Francuski mediji su preneli da će se 24-godišnji Portugalac na teren vratiti posle reprezentativne pauze sredinom novembra.

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Pari Sen Žermen, Totenhem, Superkup Izvor: Kurir