Maja Hvalinska osvojila je prvu WTA titulu pobedom nad Sonaj Kartal u Vuhanu, čime je izazvala senzaciju u teniskom svetu.
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O NJOJ PRIČA CEO TENISKI SVET! Razbila Švjontek, napravila ogromnu senzaciju, pa osvojila prvu WTA titulu u karijeri!
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Poljska teniserka Maja Hvalinska osvojila je danas titulu na turniru u Vuhanu, pošto je u finalu pobedila 170. teniserku sveta Britanku Sonaj Kartal posle tri seta, 2:6, 6:4, 6:2.
Hvalinska, 22. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 43 minuta.
Maja Hvalinska - 114. teniserka sveta Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia
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Kartal je dobro počela, napravila je tri brejka u prvom setu, u odnosu na brejk protivnice i povela je u meču.
Hvalinska je posle toga popravila igru, pet puta je oduzela servis protivnici i posle treće meč lopte osvojila je prvu WTA titulu u karijeri.
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