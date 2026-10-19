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Poljska teniserka Maja Hvalinska osvojila je danas titulu na turniru u Vuhanu, pošto je u finalu pobedila 170. teniserku sveta Britanku Sonaj Kartal posle tri seta, 2:6, 6:4, 6:2.

Hvalinska, 22. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 43 minuta.

Maja Hvalinska - 114. teniserka sveta Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Kartal je dobro počela, napravila je tri brejka u prvom setu, u odnosu na brejk protivnice i povela je u meču.

Hvalinska je posle toga popravila igru, pet puta je oduzela servis protivnici i posle treće meč lopte osvojila je prvu WTA titulu u karijeri.

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Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka