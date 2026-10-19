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Francuski stonoteniser Feliks Lebren osvojio je večeras zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu pobedio Šveđanina Antona Kalberga sa 4:3, po setovima 7:11, 11:9, 13:11, 8:11, 9:11, 11:6, 11:1.

Ovo je 20-godišnjem Francuzu prvo evropsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji, a u Ljubljani je zajedno sa bratom Aleksisom osvojio zlato u dublu.

1/7 Vidi galeriju Stoni tenis Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Privatna arhiva, Profimedia

U dosadašnjoj karijeri Feliks Lebren je osvojio bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine u singlu i u ekipnoj konkurenciji, dok na evropskim prvenstvima ima ukupno šest medalja, od čega četiri zlatne.

Feliks je na najvišem pobedničkom postolju na Evropskom prvenstvu upravo nasledio svog brata Aleksisa, koji je slavio 2024. godine u Lincu.

Bronzane medalje su osvojili Francuz Leo De Nodres i nemački predstavnik Dang Ciju.

U ženskoj konkurenciji iznenađujuće je do zlatne medalje stigla 40. stonoteniserka na evropskoj rang-listi Ruskinja Elizabet Abramijan, koja je u finalu bila bolja od Nemice Anet Kaufman sa 4:3 (15:13, 11:5, 5:11, 9:11, 12:10, 6:11, 11:6).

Abramijan (23) je do glavnog turnira došla kroz kvalifikacije, a ovo joj je prva medalja u seniorskoj konkurenciji.

Bronzane medalje su u dvorani Stožice pripale Francuskinji Pritiki Pavad i Nemici Nini Mitelham.